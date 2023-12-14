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Путин невольно признал потери в войне против Украины и назвал цифру - Independent

Юрий Берендий
14 декабря 2023, 23:03
Владимир Путин назвал число безвозвратных потерь РФ во время войны с Украиной.
Путин невольно признал потери в войне против Украины и назвал цифру - Independent
Путин буквально признал безвозвратные потери в размере 363 тысяч человек / Коллаж Главред, фото: Минобороны РФ, Скриншот с видео

Во время "прямой линии" президент России Владимир Путин признал потери в войне против Украины. Из его слов можно сделать вывод о том, что погибло более 300 тысяч российских военных. Об этом пишет издание Independent, которое анализировало речь кремлевского диктатора.

Во время" прямой линии " 14 декабря, Путин сообщил, что в целом Россия отправила на войну против Украины 980 тысяч военных. Как известно, на первой пресс-конференции после полномасштабного вторжения Путин предположил, что 244 000 россиян были мобилизованы на войну против Украины, затем он добавил, что еще 486 тыс. пошли на войну якобы добровольцами, а еще 250 тыс. зашли в Украину в феврале 2022 года во время полномасштабного вторжения. Всего получается 980 тысяч.

"Если из этой численности на фронте остается 617 тыс., то не трудно посчитать, что около 363 тыс. оккупантов просто погибли в Украине", - посчитали журналисты.

видео дня

Как указывает военный аналитик Ян Матвеев, Путин фактически признал реальные потери России в войне против Украины.

"То есть Путин буквально признал безвозвратные потери в размере 363 тысяч человек", - сказал Матвеев.

В статье отмечается, что эти цифры резко контрастируют с последними данными Кремля, согласно которым в Украине погибло менее 6 000 военнослужащих.

Война России против Украины - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, у российских войск сейчас практически не отмечается ни одного значимого продвижения. В то же время враг продолжает активно искать уязвимые точки, где можно пробить оборону ВСУ и добиться успеха, сообщил в выпуске начальник службы связей с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.

Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины, капитан 1-го ранга Наталья Гуменюк, объяснила причину интенсивного запуска ракет россиян сегодня, указав, что среди них значительное количество фальшивых целей.

Россия имеет конкретные стратегические цели в своей войне против Украины, и одна из таких целей заключается в полной оккупации Донецкой и Луганской областей с целью их присоединения к Российской Федерации. Об этом сообщил полковник ВСУ в отставке и военный эксперт Роман Свитан.

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