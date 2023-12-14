Обманул во время 'Прямой линии': в ГУР прокомментировали ключевое заявление Путина

Сегодня российский диктатор Владимир Путин заявил, что на фронте против Украины воюют 617 тысяч российских военных. Однако эта информация является недостоверной, отметили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.
По словам Путина, ежедневно более 1,5 тысячи "добровольцев" изъявляют желание поехать на фронт, и всего за год было, как он утверждает, более 486 тысяч россиян, которые мобилизировались в оккупационную армию.
Представитель ГУР Андрей Юсов в комментарии LIGA.net опроверг слова Путина.
"По подсчетам украинской разведки, сейчас численность российской армии на оккупированной территории Украины составляет ориентировочно более 450 тысяч человек", - отметил Андрей Юсов.
Война России против Украины - последние новости
Министр обороны Эстонии Ханно Певкур высказал мнение, что конфликт, который Россия начала против Украины, можно выиграть в течение следующих трех лет.
Владимир Путин требует от военного руководства России, захватить города Авдеевку в Донецкой области и Купянск в Харьковской области до президентских "выборов". Об этом сообщил военный обозреватель Денис Попович.
России не удалось полностью использовать свои возможности для продвижение на в районе Авдеевски и Купянска. У врагов ощущается дефицит определенного типа ресурсов. Об этом сообщил генерал армии Украины Николай Маломуж.
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