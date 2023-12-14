Буйство дипфейка: У Путина спросил о его двойниках искусственный "Путин"

В стране-агрессоре РФ, студент из Петербурга во время прямого эфира на мероприятии "Итоги года" продемонстрировал дипфейк видео с диктатором РФ. Характерно, что Путину явно не понравился такой трюк.
"Владимир Владимирович, поздравляю Вас. Хочу спросить, много ли у вас двойников, и как вы относитесь к тем опасностям, которые несут в нашу жизнь искусственный интеллект и нейросети?", — спросил на видео "Путин".
Вопрос и дипфейк вызвали смех в зале. Сам Путин о количестве у него двойников смолчал.
"Я смотрю, вы можете быть на меня похожи и говорите моим голосом. Но я подумал и решил, что похожим на себя и говорить моим голосом может только один человек, и это ‒ я", ‒ раздраженно сказал диктатор в ответ.
Напомним, ранее была раскрыта информация об использовании двойников Путина. Вместе с другими событиями в РФ, это делегитимизирует образ российского диктатора, уверен Андрей Юсов.
Ранее эксперт рассказал об отличии двойников Путина - "Бункерного" от "Говоруна". Участие в мероприятиях разных двойников Владимира Путина зачастую создает определенные накладки, отметил Дмитрий Попов.
Напомним, эксперт объяснил, как вычислить двойника Путина. Дмитрий Попов рассказал о том, как можно определить двойника, которого выпустили вместо Владимира Путина.
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