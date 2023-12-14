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Ослабление поддержки Украины Западом усиливает шансы Путина на победу - NYT

Руслана Заклинская
14 декабря 2023, 17:11
Украина пытается сохранить поддержку одного из важнейших союзников - Соединенных Штатов.
Ослабление поддержки Украины Западом усиливает шансы Путина на победу - NYT
Шансы России в войне увеличиваются / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, 22 отдельная механизированная бригада, скриншот YouTube

Киев сейчас активно работает над сохранением поддержки своих союзников, в то время как шансы российского лидера, Владимира Путина, в войне в Украине увеличиваются. На это влияет ослабление поддержки союзников Укаины на Западе. Об этом говорится в статье The New York Times.

Рассматривая события на передовой, издание констатирует, что "Россия празднует свою способность поддерживать длительную войну". Этот факт усиливает "провал контрнаступления", который начался полгода назад.

"Контрнаступление, начатое полгода назад, провалилось. Украина достигла критического момента, поскольку месяцы жестоких боев сделали Москву более уверенной, а Киев – неуверенным в своих перспективах", - говорится в статье.

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Ситуацию осложняет объявление Путина о своих намерениях участвовать в следующих президентских выборах. Украина, по словам диктатора, зависит от внешней помощи и не имеет будущего.

"Самоуверенность контрастировала с ощущением безотлагательности во время поездки в Вашингтон президента Украины Владимира Зеленского, который давил на Конгресс, чтобы тот принял законопроект о расходах, предусматривавший дополнительные 50 миллиардов долларов на помощь Украине в сфере безопасности. Выступая в Белом доме вместе с Зеленским, президент Байден сказал, что неспособность законодателей одобрить пакет "сделает Путину самый большой рождественский подарок, который они могут ему сделать", - добавляют NYT.

Украина, переходя к оборонительной борьбе, пытается сохранить поддержку от Соединенных Штатов, своего ключевого союзника. Однако здесь возникает угроза возможного возвращения Дональда Трампа, который в прошлом был критически настроен к Украине и сторонником Путина.

"Над перспективами Киева нависает возможное возвращение на должность ... президента Дональда Трампа, давнего недоброжелателя Украины и сторонника Путина, которому 2019 был объявлен импичмент за отказ в военной помощи и давление на Зеленского с целью расследования в отношении Байдена и других демократов", - отмечают в материале.

Война в Украине

Напомним, российский лидер Владимир Путин снова подчеркнул "братские народы" и описал войну в Украине как "гражданскую войну". Он заявил, что трагедия заключается в раздоре между "единой российской и украинской нациями", сравнивая события с "гражданской войной" между братьями.

Как сообщал Главред, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба верит в шансы страны на победу. Несмотря на вызовы в контрнаступлении, Кулеба отметил заметные достижения Украины в последние месяцы. Он указал на успешную битву за Черное море, которая возобновила морской экспорт и положительно повлияла на экономику и продовольственную безопасность. Кроме того, отметил победы на южном фронте и укрепление позиций на восточном берегу Днепра.

Также Денис Попович, военный обозреватель, сообщил, что глава Кремля постоянно давит на военное руководство России для захвата территорий Украины. По его словам, сейчас Путин требует оккупировать Авдеевку и Купянск до президентских выборов, запланированных на март 2024 года. Эксперт напомнил, что Путин всегда слишком чувствителен к определенным датам и событиям.

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война в Украине The New York Times Владимир Путин война России и Украины
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