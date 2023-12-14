Путин "требует" захватить два города Украины: названы сроки

Глава Кремля Владимир Путин требует от военного руководства агрессора России захватить к президентским "выборам" Авдеевку Донецкой и Купянск Харьковской области. Об этом заявил военный обозреватель Денис Попович.
В эфире FreeДом он рассказал о том, что Путин постоянно требует от военного руководства РФ захвата территорий Украины. Теперь он хочет оккупации Авдеевки и Купянска к президентским выборам, которые запланированы на март 2024 года.
Эксперт напомнил, что Путин постоянно озадачен какими-то датами.
"Очень много различных дедлайнов ставится, у Путина много памятных и знаменательных дат, к которым нужно выполнить какие-то задачи по захвату куска украинской территории. Раньше, в основном, о Донецкой области шла речь", - подчеркнул Денис Попович.
Война России против Украины
Войска РФ продвинулись возле Авдеевки и Бахмута, считают аналитики американского Института изучения войны. Согласно их оценкам, оккупанты достигли незначительного продвижения на юго-восток от Степного, что в 3 километрах к северо-западу от Авдеевки.
Россияне готовят новое наступление на Купянск, сказал начальник службы связей с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо. Враг пытается выйти на рубежи Синьковки с целью планирования захвата города.
КНДР передала Путину миллион снарядов, сказал президент Украины Владимир Зеленский. Украинский гарант призвал поддержать Киев в условиях, когда диктатуры быстрее дают Москве вооружения, чем демократии Украине.
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