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Поднимали F-16 и объявили тревогу: в Румынии упал российский беспилотник

Юрий Берендий
14 декабря 2023, 16:47
В Министерстве обороны Румынии признали беспилотника на территории страны члена НАТО во время последней российской атаки на украинские порты на реке Дунай.
Поднимали F-16 и объявили тревогу: в Румынии упал российский беспилотник
В Румынии признали падение беспилотника на их территории / коллаж Главред, фото: фото US Air Force, facebook.com/oleg.nikolenko.50

В ночь на 14 декабря, во время активных российских атак на портовую инфраструктуру на юге Украины, российский беспилотник упал на территории Румынии. Информацию об этом подтвердили в Министерстве обороны Румынии.

Во время российской атаки румынские военные активировали сигнал воздушной тревоги и подняли в воздух самолеты F-16 ВВС Румынии с 86-й авиабазы в Фетешти и самолеты Eurofighter Typhoon ВВС Германии с 57-й авиабазы "Михаил Когелничану" для наблюдения ситуации в приграничной зоне.

По данным радаров, по крайней мере один российский беспилотник проник в национальное воздушное пространство Румынии, двигаясь на низкой высоте в уезде Тулча, граничащем с украинским Измаилом.

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Утром спасательные группы обнаружили в районе воронку 1,5 метра, образовавшуюся в результате "неконтролируемого падения беспилотника". Дрон упал в безлюдной местности, примерно в 4 километрах выше по течению от города гринду, расположенного неподалеку от украинского города Рени.

"Министерство обороны Румынии решительно осуждает нападения, совершенные рф на отдельные объекты и элементы гражданской инфраструктуры в украинских портах на Дунае. Эти нападения неоправданны и серьезно противоречат нормам международного гуманитарного права", — отметили в министерстве.

Удары беспилотниками по территории Румынии

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Румынии Клаус Йоханнис заявил 5 сентября, что ни одна часть иранского дрона-камикадзе во время воздушной атаки России на порты в Одессе не упала на территории его страны. В то время OSINT-аналитики наоборот нашли подтверждение этому факту.

После этого в НАТО отметили, что на территории Румынии мог упасть иранский "Шахед", который был передан России. Реакция НАТО на эту ситуацию до сих пор была невыразительной.

Уже 13 сентября Минобороны Румынии сообщило, что в районе городов Нуферул и Виктория в уезде Тулча, в среду были обнаружены детали и обломки, возможно, беспилотных летательных аппаратов, разбросанные на площади в несколько десятков метров.

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