Помощь Украине на $61 млрд.: Сенат США будет голосовать уже в ближайшее время

Сенат США будет голосовать за военную помощь Украине и Израилю уже на следующей неделе. Переговоры между демократами и республиканцами по изменению политики безопасности границ продолжаются. Об этом заявил лидер демократического сенатского большинства Чак Шумер.
Как сообщает Reuters, он рассказал о том, что Сенат отложит свой отпуск, который должен был начаться в пятницу, чтобы собраться в понедельник и впоследствии рассмотреть инициативы, направленные на финансирование помощи Украине, Израилю и Тайваню.
"От нашего успеха зависит очень многое…Мы знаем, что мир наблюдает", - подчеркнул Шумер.видео дня
Военная помощь Украине от США
Глава Белого дома Джо Байден ранее заявил о готовности к сделке с республиканцами по вопросу границы с Мексикой, чтобы они прекратили блокировать пакет помощи Украине. По его словам, в такой ситуации Киев не должен становиться заложником американских обстоятельств.
14 декабря в администрации Байдена сказали, что спикер Палаты представителей Майк Джонсон не поддержал инициативу лидера демократов в Сенате Чака Шумера по поводу продления работы Конгресса на неделю. Законодатели могли уйти на каникулы без утверждения помощи Украине.
США исчерпали бюджет помощи Украине, сказала спикер Белого дома Карин Жан-Пьер. В частности, Штаты потратили 96% денег, которые предназначены на покупку военного оборудования для Пентагона на замещение тех вооружений, которые американцы передают Киеву. Остальная сумма будет потрачена уже в декабре.
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