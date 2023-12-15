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"Прячутся под телами погибших": военный ВСУ описал страшные бои за Авдеевку

Юлия Закрепа
15 декабря 2023, 11:18
На Авдеевском выступлении враг накопил 40 тысяч военных, танки и бронемашины.
'Прячутся под телами погибших': военный ВСУ описал страшные бои за Авдеевку
Под Авдеевкой тяжелая ситуация / коллаж: Главред, фото: 43 отдельная механизированная бригада

Заместитель командира 25-го штурмового батальона ВСУ, который обороняет Авдеевку, Иван Смага заявил, что в попытках захватить Авдеевку российские войска пытаются продвигаться очень малыми группами и несут огромные потери. У врага больше военных ресурсов, чем у ВСУ, однако вопрос об уходе защитников от города не обсуждается.

"Здесь десятки тел оккупантов. Они пытаются продвигаться. Мы их убиваем. Отправляют еще. Изначально это были группы по 10 человек. Теперь это один - два - три без поддержки. Командир использует их, как живое мясо", - рассказал Смага изданию The Guardian.

Он отметил, что российские захватчики используют разные методы - некоторые ползали по ледяной земле, а другие рыли норы, "как мыши". Несколько вражеских бойцов притворялись мертвыми, часами лежа рядом с телами погибших товарищей.

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"Мы наблюдаем за ними. Они лежат под теплыми телами. В конце концов они поднимаются, двигаются", - добавил Смага.

Он подчеркнул, что россияне хотя и могут быть идиотами, у них больше ресурсов. Так, на Авдеевском выступе враг накопил 40 тыс. военных, танки, бронемашины МТ-ЛБ советских времен и 152-миллиметровые гаубицы.

"У нас достаточно, чтобы защититься от нападения. Но если они будут продолжать наступать, нам понадобится гораздо больше", - рассказал заместитель командира 25 батальона.

Боец признался признался, что с конца лета его подразделение получает меньше боеприпасов.

Авдеевский коксохимический завод под украинским флагом

В материале издания говорится, что оккупанты совершили серию рейдов на Авдеевский коксохимический завод. Они захватили важный Террикон, но пока не смогли пробить заграждения по периметру.

"Завод наш. Ни один российский солдат внутрь не попал", - подчеркнул Смага.

Ситуация на Авдеевском направлении

Напомним, что РФ захватила "промку" в Авдеевке и имеет успехи в Марьинке. За последние трое суток возле Авдеевки россияне проводили штурмы по меньшей мере в 16 местах, отмечают аналитики.

РФ продвинулась возле Авдеевки и Бахмута. Аналитики ISW отмечают, что геолокационные кадры, опубликованные 13 декабря, свидетельствуют, что российские войска незначительно продвинулись к юго-востоку от степного.

Барабаш назвал главную цель РФ в Авдеевке. Оккупанты хотят постоянными обстрелами уничтожить город, а затем захватить его. В среднем в течение суток в Авдеевской общине происходит 30-40 массированных обстрелов.

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война в Украине Авдеевка ВСУ
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