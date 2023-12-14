Враг 'лезет' на важных направлениях: в Генштабе ВСУ раскрыли, где самая тяжелая ситуация

В вечерней сводке Генштаба ВСУ сообщили, что за минувшие сутки на фронте произошло 82 боевых столкновения, больше всего атак украинские защитники отразили на Авдеевском направлении - 36.
Враг нанес 4 ракетных и 32 авиационных удара, совершил 29 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах, говорится в свежей сводке штаба ВСУ в Facebook.
"В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 2 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделения ракетных войск поразили 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника", - отметили в пресс-службе Генштаба.видео дня
- На Купянском направлении украинские защитники отбили 13 атак врага в районе Синьковки Харьковской области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск.
- На Лиманском направлении Силы обороны отбили атаку врага восточнее Тернов Донецкой области.
- На Бахмутском направлении наши воины отбили 7 атак противника возле Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области.
- На Авдеевском направлении враг, при поддержке авиации, безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. Так, украинские защитники отбили 19 атак противника восточнее Новобахмутовки, Авдеевки и еще 17 - южнее Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области.
- На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районе Новомихайловки Донецкой области. Здесь противник, при поддержке авиации, совершил 11 безуспешных атак позиций наших защитников.
- На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.
- На Запорожском направлении Силы обороны отразили 9 атак противника севернее Приютного, западнее и северо-западнее Вербового Запорожской области.
Украинские воины в дальнейшем удерживают позиции на левобережье Днепра Херсонской области. Продолжают наносить огневое поражение противнику.
Ситуация на фронте: что известно
Напомним, что войска РФ стремятся взять важный город на Донбассе. Российские оккупанты пытаются нарушить логистику Сил обороны Украины, сказал офицер офицер 5-й отдельной штурмовой бригады Алексей Тарасенко.
Войска РФ потеснили ВСУ на Левобережье Херсонщины. Украинские воины ведут с российскими оккупантами бои в населенном пункте крынки На Херсонщине, считают аналитики американского Института изучения войны.
Российские десантники попали в ловушку ВСУ. Операция состоялась после присоединения дивизии к Днепровской группировке российских войск и попытки выбить украинский плацдарм возле села Крынки.
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