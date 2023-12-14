Враг 'лезет' на важных направлениях: в Генштабе ВСУ раскрыли, где самая тяжелая ситуация

На Бахмутском направлении наши воины отбили 7 атак противника, сообщили в Генштабе ВСУ.

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В Генштабе рассказали о ситуации на фронте / коллаж: Главред, фото: командование Объединенных Сил ВСУ

В вечерней сводке Генштаба ВСУ сообщили, что за минувшие сутки на фронте произошло 82 боевых столкновения, больше всего атак украинские защитники отразили на Авдеевском направлении - 36.

Враг нанес 4 ракетных и 32 авиационных удара, совершил 29 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах, говорится в свежей сводке штаба ВСУ в Facebook.

"В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 2 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделения ракетных войск поразили 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника", - отметили в пресс-службе Генштаба. видео дня

На Купянском направлении украинские защитники отбили 13 атак врага в районе Синьковки Харьковской области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск.

На Лиманском направлении Силы обороны отбили атаку врага восточнее Тернов Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши воины отбили 7 атак противника возле Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг, при поддержке авиации, безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. Так, украинские защитники отбили 19 атак противника восточнее Новобахмутовки, Авдеевки и еще 17 - южнее Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районе Новомихайловки Донецкой области. Здесь противник, при поддержке авиации, совершил 11 безуспешных атак позиций наших защитников.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Запорожском направлении Силы обороны отразили 9 атак противника севернее Приютного, западнее и северо-западнее Вербового Запорожской области.

Украинские воины в дальнейшем удерживают позиции на левобережье Днепра Херсонской области. Продолжают наносить огневое поражение противнику.

Ситуация на фронте: что известно

Напомним, что войска РФ стремятся взять важный город на Донбассе. Российские оккупанты пытаются нарушить логистику Сил обороны Украины, сказал офицер офицер 5-й отдельной штурмовой бригады Алексей Тарасенко.

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