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РФ хочет захватить три крупных города в Украине до 2026-го: в ГУР отреагировали

Юлия Закрепа
15 декабря 2023, 10:22
В разведке Германии написали, что страна-агрессорка готовится к захвату Харькова, Днепра и Запорожья.
РФ хочет захватить три крупных города в Украине до 2026-го: в ГУР отреагировали
Россия хочет захватить три города / коллаж: Главред, фото: pexels.com, deepstatemap.live

Немецкий таблоид Bild со ссылкой на источники в немецкой разведке написал, что агрессорка Россия планирует захватить Харьков, Днепр и Запорожье до 2026 года. В украинском ГУР отмечают, что Москва будет пытаться захватить новые территории.

Представитель Главного управления разведки Андрей Черняк в комментарии LIGA.net подтвердил намерения оккупантов продвигаться на фронте дальше. Впрочем, замечает он, Российская Федерация не имеет необходимых для этого военных ресурсов.

"Путин вчера на пресс-конференции все озвучил. Они будут пытаться и собираются идти дальше, но достаточных сил и средств не имеют", - подчеркивает Черняк.

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Напомним, что Россия нацелилась на еще один город под Бахмутом. Оккупанты продолжили штурмовать населенные пункты под Бахмутом. Из-за массированного наступления противника силы обороны вынуждены будут перейти к обороне временного Яра.

Россия атакует Киев самым опасным оружием. Накануне РФ применила дефицитные баллистические ракеты, чтобы поразить энергообъект в Киеве, однако ПВО сбила все вражеские цели.

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война в Украине ГУР
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