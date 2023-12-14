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Россия атакует Киев самым опасным оружием: Игнат назвал причину

Яна Ставская
14 декабря 2023, 01:00
Накануне РФ применила дефицитные баллистические ракеты, чтобы поразить энергообъект в Киеве. Но тем не менее ПВО сбила все вражеские цели.
Россия атакует Киев самым опасным оружием: Игнат назвал причину
Россия ударила по Киеву, десятки пострадавших / Коллаж Главреда, фото: Минобороны РФ, УНИАН

Российские войска атакуют Киев преимущественно ночью. По словам представителя Воздушных сил Юрия Игната, это связано с размещением стратегических объектов инфраструктуры.

В комментарии РБК-Украина Игнат отметил, что у врага "есть много целей, которые они хотят поразить".

"Поэтому Киев, собственно, и защищен многими системами, потому что по Киеву бьют часто и именно самым опасным оружием", - отметил представитель Воздушных сил.

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Игнат отметил, что воздушная тревога в таких случаях включается "одновременно с фактически первой работой ПВО".

Россияне пытаются скрытно атаковать украинские города с наземных установок пуска баллистики, добавил спикер ВС.

"Такие вещи с тревогами на юге постоянны. Слышны взрывы в Херсоне, что произошло? Враг применил либо реактивную, либо ствольную артиллерию, либо С-300. Делает он это скрытно, в ночное время, подтягивает технику", - сказал Игнат

Сколько у врага ракет С-400?

Игнат утверждает, что у противника ракет до С-400 немного, а С-300 до Киева не дотягиваются. По меньшей мере дважды РФ била по Киеву из Брянской области.

"Они не ставят установки на границу, их там будет видно. Их ставят за сотню километров от границы, за 50", - пояснил Игнат.

Атака на Киев 13 декабря

Прошлой ночью Россия атаковала Киев 10 ракетами С-400. Все вражеские цели были сбиты, а зато обломки повредили городскую инфраструктуру и припаркованные автомобили. Известно о 53 пострадавших, среди которых есть 6 детей.

Президент Владимир Зеленский после ночной атаки на Киев подчеркнул, что Украине нужно больше систем ПВО.

По словам Олега Жданова, в России могут производить до 20 баллистических ракет на месяц до комплекса С-400. В запасах у врага может быть несколько десятков, а может даже сотен таких ракет.

Военный эксперт говорит, что из комплекса С-400, по неподтвержденным данным, в режиме "земля - земля" российская армия может обстреливать территорию Украины на дальность не более 200-220 километров.

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