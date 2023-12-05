'Надеемся, что ничего не угрожает': в ГУР раскрыли состояние отравленных офицеров и жены Буданова

Юсов рассказал, что в то же время продолжается внутреннее расследование покушения на жизнь офицеров и Марианны Будановой.

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В ГУР рассказали о состоянии здоровья отравленных работников / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Представитель ГУР Андрей Юсов рассказал о состоянии здоровья офицеров Главного управления разведки Минобороны Украины и жены начальника разведки Кирилла Буданова - Марианны, ныне удовлетворительный. В то же время продолжается внутреннее расследование этого случая.

"Пройден курс лечения в украинской клинике. Благодаря тому, что вовремя обратились и среагировали, и благодаря профессионализму украинских врачей, сейчас все хорошо. Но в дальнейшем будет продолжено медицинское наблюдение и регулярные обследования. Это длительный процесс", - отметил он в эфире телемарафона "Єдині новини".

По словам Юсова, нельзя сказать точно, ничего ли не угрожает жизни тех, кого отравили. Ведь это "сложные случаи", после такого люди нуждаются в постоянном медицинском наблюдении.

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"Надеемся, что ничего не угрожает", - выразил убеждение Юсов.

Он добавил, что факт отравления Будановой и офицеров ГУР расследуют подразделения внутренней безопасности ведомства.

Отравление Марианны Будановой: что известно

Напомним, что в ГУР подтвердили покушение на жизнь жены Буданова. Марианна Буданова действительно была отравлена тяжелыми металлами. Андрей Юсов рассказал, что жена Буданова завершает курс лечения после отравления.

Жену Буданова отравили, в частности, мышьяком и ртутью. Источники в ГУР подтвердили это и рассказали, какие вещества нашли в ее организме. В организме обнаружили накопление мышьяка и ртути.

Жену Буданова и сотрудников ГУР "отравили из-за еды". Марианна Буданова жива и уже прошла первый этап лечения. При этом отравление тяжелыми металлами также обнаружили у нескольких сотрудников ГУР Украины.

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