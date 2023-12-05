УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Надеемся, что ничего не угрожает": в ГУР раскрыли состояние отравленных офицеров и жены Буданова

Юлия Закрепа
5 декабря 2023, 09:18
Юсов рассказал, что в то же время продолжается внутреннее расследование покушения на жизнь офицеров и Марианны Будановой.
'Надеемся, что ничего не угрожает': в ГУР раскрыли состояние отравленных офицеров и жены Буданова
В ГУР рассказали о состоянии здоровья отравленных работников / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Представитель ГУР Андрей Юсов рассказал о состоянии здоровья офицеров Главного управления разведки Минобороны Украины и жены начальника разведки Кирилла Буданова - Марианны, ныне удовлетворительный. В то же время продолжается внутреннее расследование этого случая.

"Пройден курс лечения в украинской клинике. Благодаря тому, что вовремя обратились и среагировали, и благодаря профессионализму украинских врачей, сейчас все хорошо. Но в дальнейшем будет продолжено медицинское наблюдение и регулярные обследования. Это длительный процесс", - отметил он в эфире телемарафона "Єдині новини".

По словам Юсова, нельзя сказать точно, ничего ли не угрожает жизни тех, кого отравили. Ведь это "сложные случаи", после такого люди нуждаются в постоянном медицинском наблюдении.

видео дня

"Надеемся, что ничего не угрожает", - выразил убеждение Юсов.

Он добавил, что факт отравления Будановой и офицеров ГУР расследуют подразделения внутренней безопасности ведомства.

Отравление Марианны Будановой: что известно

Напомним, что в ГУР подтвердили покушение на жизнь жены Буданова. Марианна Буданова действительно была отравлена тяжелыми металлами. Андрей Юсов рассказал, что жена Буданова завершает курс лечения после отравления.

Жену Буданова отравили, в частности, мышьяком и ртутью. Источники в ГУР подтвердили это и рассказали, какие вещества нашли в ее организме. В организме обнаружили накопление мышьяка и ртути.

Жену Буданова и сотрудников ГУР "отравили из-за еды". Марианна Буданова жива и уже прошла первый этап лечения. При этом отравление тяжелыми металлами также обнаружили у нескольких сотрудников ГУР Украины.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине ГУР отравление
Реклама

Главное за день

РФ готовит коварную атаку: известна возможная дата масированного обстрела Украины

РФ готовит коварную атаку: известна возможная дата масированного обстрела Украины

09:35 Украина
Наступление ВСУ на Мелитополь: украинские бойцы истощают и уничтожают оккупантов

Наступление ВСУ на Мелитополь: украинские бойцы истощают и уничтожают оккупантов

08:17 Украина
В Крыму - мощная "бавовна", прогремели около 30 взрывов: что известно

В Крыму - мощная "бавовна", прогремели около 30 взрывов: что известно

07:34 Украина
Все главные новости

Последние новости

10:08

В Феодосии дроны атаковали нефтебазу оккупантов: подробности ночного удара по Крыму

10:02

Российские беспилотники атаковали Львовщину, есть попадание - ОВА

10:02

В Украине повысят пенсии другим: будет ли большой прибавка

09:46

Все сблендерить и запечь: элементарный рецепт творожной запеканки, которую приготовить может даже ребенок

09:35

РФ готовит коварную атаку: известна возможная дата масированного обстрела Украины

Россия будет разжигать войны в нескольких странах, военные поражения могут запустить революцию - СнегиревРоссия будет разжигать войны в нескольких странах, военные поражения могут запустить революцию - Снегирев
09:26

"Этот пинг-понг - несправедлив": Еврокомиссия раскритиковала требования Польши

09:18

"Надеемся, что ничего не угрожает": в ГУР раскрыли состояние отравленных офицеров и жены Буданова

09:11

Гороскоп на завтра 6 декабря 2023: Скорпионам - скука, Водолеи озолотяться

08:32

Великобритания передала Украине новейшие ракеты Martlet - The Times

Реклама
08:29

ВСУ отбили утраченные позиции и атакуют вблизи Степного - ISW

08:17

Наступление ВСУ на Мелитополь: украинские бойцы истощают и уничтожают оккупантов

08:10

Нас ждет новый раунд внутренних разборокмнение

07:34

В Крыму - мощная "бавовна", прогремели около 30 взрывов: что известно

06:44

Ночная атака дронов: на Винничине прогремел взрыв

06:10

За что мы воюем?мнение

05:05

"Его остатки растают": эксперт раскрыл, сколько еще Путин будет президентом РФВидео

04:37

У Украины может появиться возможность бить ракетами по России - СМИ

03:20

"Экономика может "перегреться": чем РФ грозит увеличение расходов на оборонку

02:55

Случайное фото Пугачевой и малолетних детей Галкина попало в Сеть

02:25

"Процесс распада РФ неизбежен": Тука сказал, чего боятся Европа и СШАВидео

Реклама
01:35

Эксперт спрогнозировал, что может спровоцировать бунты в России

00:50

"Поставки оружия прекратятся": в США сделали громкое заявление о военной помощи Украине

00:33

Нужно найти три конфеты среди снежных эльфов: чрезвычайно сложная загадка

00:01

ГУР анонсировало удары по Севастополю, Крымскому мосту и Новороссийску в ближайшее время

04 декабря, понедельник
23:45

Почему слово "меценат" ранее писали с большой буквы: Авраменко рассказал "секрет"Видео

23:04

Маразм крепчал: пони из популярного мультика признана в РФ экстремисткой

22:49

Бывший глава ЦРУ разнес Запад и назвал три причины срыва контрнаступления ВСУ

22:35

Раздались взрывы и начался пожар: россияне атаковали Харьковщину "шахедами"

22:26

На юге - "урожай" из пленных оккупантов, Россия устроила новый "ад" на фронте

22:17

Весь год будет успешным и в достатке: в какой цвет одеться на Новый год-2024Видео

21:33

Сыну известного ведущего потребовалась срочная операция

21:28

Освобождение ВСУ территорий и распад России: Тука назвал оптимальный сценарийВидео

21:09

Путин пригрозил странам Балтии, поставив странное условие

21:02

17-летняя дочь Фреймут похвасталась бойфрендом и "выдающимися способностями"

20:21

"Будем жестко требовать": Польша хочет отменить транспортный безвиз для украинцев

20:17

Под Бахмутом Россия давит на ВСУ пехотой, бронетехнику "отложила на потом"

20:17

Поедет на G20 и может попасть за решетку: президент Бразилии высмеял Путина

20:08

"По решению троек – расстреливать": Хлывнюк объяснил артистам "вне политики", почему война их касается

20:02

Мосийчук об обороне Юга: правоохранители должны дать честный ответ на вопрос, почему командование не выполнило инструкцию

19:49

Ведущая 1+1 показала новорожденную дочь и назвала ее необычное имя

Реклама
19:30

В Севастополе все меньше российских кораблей - OSINT

19:21

Антициклон и холодина не отступают: в Украине ударит 15 градусов мороза

19:16

Зима усложнит бои, НАТО окажет Украине долгосрочную поддержку – Столтенберг

19:10

Новая термобарическая боевая часть в Shahed-131/136: что этомнение

19:03

ВСУ мощно атаковали нефтебазу оккупантов в Луганске - в СтратКоме подтвердили удар

18:48

Российские оккупанты убили известного украинского экс-футболиста

18:48

2024 год станет годом сдвигов на фронте: Снегирев - о поражении РФ

18:42

Григорий Козловский: наши ребята из "Рух" U-13 достойно победили в турнире Number One Cup актуально

18:24

Россия начала наступление на востоке Украины: экс-командир "Азова" рассказал о большой опасности

18:21

Идеальные 6 упражнений, если дома мало места: тренировка для крошечной квартиры на 6 минутВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Война с Россией
Бавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и Украины
Гороскоп
Гороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтра
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Мода и красота
Мода 2023Женские стрижкиМодные ошибкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять