Россияне сбежали: в ГУР раскрыли уникальные детали высадки в Крыму

Бойцы ГУР сообщили о деталях боев с российскими оккупантами, после высадки на мысе Тарханкут.

https://glavred.info/ukraine/rossiyane-sbezhali-v-gur-raskryli-unikalnye-detali-vysadki-v-krymu-10521376.html Ссылка скопирована

В ГУР раскрыли уникальные детали высадки в Крыму / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео ГУР

В ГУР Минобороны Украины указали на трусливость военнослужащих РФ, которые отступили с так называемых "вышек Бойко" во время спецоперации украинских разведчиков и избежали огневого контакта на мысе Тарханкут в Крыму. Командиры подразделений украинской военной разведки рассказали об этом в интервью для проекта Ukrainian Witness.

Командир, известный как "Боргеза", заметил, что во время атаки на "вышки Бойко " русские тщетно использовали авиацию, а затем отступили, полностью заминировав эти объекты в море.

"Там все перетянуто минами. Ящики, веревки на полу, полуоткрытые сухпайки, двери - сплошное минное поле. Пока вышки полностью не разминированы, там еще должны поработать наши инженеры", - отметил он.

видео дня

Во время высадки на мысе Тарханкут украинские разведчики вступили в бой с врагом, но российские военные бежали.

"У нас был контакт с врагом. Но в конце концов русские сбежали, они это хорошо умеют. Наши ребята выполнили поставленные задачи. В этом им помогали крымские партизаны", – рассказал командир с позывным "Тимур".

В ГУР уверены, что ВСУ способны осуществить процесс деоккупации Крыма.

"На море у нас остался еще один барьер – и все. Мы сделаем так, что Крым будет дома. Мы сделаем это, сколько бы времени это ни заняло", – заверил "Тимур".

Спецоперации на территории Крыма

4 октября во время последней операции высадки спецназовцев ГУР на территории полуострова Крым российские оккупанты понесли серьезные потери. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

Позже он также добавил, что теперь во временно оккупированном Крыму для российских захватчиков нет безопасных мест.

В ГУР также указывали на то, что количество российской техники, а также запасов логистических центров в оккупированном Крыму будет продолжать уменьшаться, а ситуация с Керченским мостом решится "в необходимый момент".

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.