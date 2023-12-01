Удары по оккупантам в Крыму: в ГУР раскрыли детали спецопераций в Черном море

Бойцы спецназа Главного управления разведки Минобороны раскрыли детали совершенных ими операций в Черном море.
Проведённые операции показали слабые места россиян в Черном море и помогли вернуть Украине газовые вышки. Об этом идет речь в материале проекта "Ukrainian Witness".
Командир спецподразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины Тимур рассказал о работе военных разведчиков в Черном море и на территории временно оккупированного Крыма.
Подчеркивается, что каждая операция проходит под руководством начальника ГУР Кирилла Буданова.
Детали миссий описал боевой побратим Тимура, командир группы спецназовцев на псевдо "Боргезе". Он отметил, что у россиян есть ряд технических трудностей, которые мешают им видеть все, что происходит в Черном море.
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Что такое "вышки Бойко"?
"Вышки Бойко" – самоподъемные буровые установки "Петр Годованец" и "Независимость". Их приобрели во времена, когда президентом был Виктор Янукович, а Министерство энергетики возглавлял Юрий Бойко, который до недавних пор был соглавой пророссийской фракции ОПЗЖ в Верховной Раде. Агрессор Россия захватила газодобывающие и нефтедобывающие платформы еще в 2015 году, с августа 2023 года за них шли бои.
Британская разведка утверждает, что "вышки Бойко" – платформы стратегического значения: их можно использовать в качестве посадочных площадок для вертолетов, передовых баз, а также размещать на них ракетные системы.
Ранее сообщалось, что Украина взяла под контроль "вышки Бойко" в Черном море. Под контроль возвращены буровые платформы "Петр Годованец" и "Украина", а также СПБУ "Таврида" и СПБУ "Сиваш".
Напомним, ранее сообщалось о том, что войска РФ ослабились, ВСУ сделали шаг к Крыму. Украина в ходе военной операции у берегов Крыма в Черном море использовала все доступные инструменты, включая спутниковые данные, сказал Андрей Юсов.
Напомним, в Черном море корабль оккупантов открыл огонь по сухогрузу. Оккупантов разозлило, что сухогруз "Сукра Окан" под флагом Палау следовал в порт Измаил.
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