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Удары по оккупантам в Крыму: в ГУР раскрыли детали спецопераций в Черном море

Алексей Тесля
1 декабря 2023, 09:44
У россиян есть проблемы, которые мешают им видеть все, что происходит в Черном море, говорят в ГУР.
ГУР
Появились детали спецопераций ГУР в Черном море / Коллаж: Главред, Фото: скриншот

Бойцы спецназа Главного управления разведки Минобороны раскрыли детали совершенных ими операций в Черном море.

Проведённые операции показали слабые места россиян в Черном море и помогли вернуть Украине газовые вышки. Об этом идет речь в материале проекта "Ukrainian Witness".

Командир спецподразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины Тимур рассказал о работе военных разведчиков в Черном море и на территории временно оккупированного Крыма.

Подчеркивается, что каждая операция проходит под руководством начальника ГУР Кирилла Буданова.

Детали миссий описал боевой побратим Тимура, командир группы спецназовцев на псевдо "Боргезе". Он отметил, что у россиян есть ряд технических трудностей, которые мешают им видеть все, что происходит в Черном море.

Смотрите видео - в ГУР раскрыли детали ударов по оккупантам в Крыму:

Что такое "вышки Бойко"?

"Вышки Бойко" – самоподъемные буровые установки "Петр Годованец" и "Независимость". Их приобрели во времена, когда президентом был Виктор Янукович, а Министерство энергетики возглавлял Юрий Бойко, который до недавних пор был соглавой пророссийской фракции ОПЗЖ в Верховной Раде. Агрессор Россия захватила газодобывающие и нефтедобывающие платформы еще в 2015 году, с августа 2023 года за них шли бои.

Британская разведка утверждает, что "вышки Бойко" – платформы стратегического значения: их можно использовать в качестве посадочных площадок для вертолетов, передовых баз, а также размещать на них ракетные системы.

Ранее сообщалось, что Украина взяла под контроль "вышки Бойко" в Черном море. Под контроль возвращены буровые платформы "Петр Годованец" и "Украина", а также СПБУ "Таврида" и СПБУ "Сиваш".

Напомним, ранее сообщалось о том, что войска РФ ослабились, ВСУ сделали шаг к Крыму. Украина в ходе военной операции у берегов Крыма в Черном море использовала все доступные инструменты, включая спутниковые данные, сказал Андрей Юсов.

Напомним, в Черном море корабль оккупантов открыл огонь по сухогрузу. Оккупантов разозлило, что сухогруз "Сукра Окан" под флагом Палау следовал в порт Измаил.

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Черное море ГУР новости Крыма война России и Украины
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