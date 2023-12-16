МВА – о ситуации в Авдеевке: у РФ незначительные успехи, ситуация сложная

Силы обороны Украины держат полосу защиты вокруг Авдеевки, за это им большая благодарность, сказал руководитель Авдеевской МВА Виталий Барабаш.

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ВСУ не дают оккупантам закрепиться на позициях на Авдеевском направлении - МВА / Коллаж: Главред, фото: 43-я ОМБр, Минобороны РФ

Российские оккупационные войска добились частичных успехов в районе Авдеевки Донецкой области. Враг штурмует позиции, но ВСУ не дают ему закрепиться. Ситуация вокруг города остается сложной. Об этом заявил начальник местной военной администрации Виталий Барабаш.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что у оккупантов есть незначительные успехи в районе Авдеевки. Там участок выглядит как серая зона.

По словам чиновника, враг активно штурмует позиции ВСУ на Авдеевском направлении, однако украинские войска не дают ему закрепиться.

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"Если им даже удается немного продвинуться, то отрабатывает сразу артиллерия, минометы, реактивная артиллерия – никакого серьезного закрепления у врага нет. Полоса обороны вокруг города держится, и за это действительно большая благодарность всем защитникам", – подчеркнул Виталий Барабаш.

Ситуация в районе Авдеевки

Войска РФ продвинулись возле Авдеевки и Бахмута, считают аналитики Института изучения войны. Согласно их оценке за 14 сентября оккупанты достигли частичных успехов и продвинулись на юго-восток от Степного, в 3 км к северо-западу от Авдеевки.

Бывший глава Службы внешней разведки, генерал армии Украины Николай Маломуж считает, что войска России не могут продвинуться для захвата Авдеевки или Купянска. По его мнению, у врага не тот тип ресурсов. Оккупанты концентрируют свои усилия на продвижении к Авдеевскому коксохимическому заводу.

В утренней сводке Генерального штаба ВСУ 16 декабря говорится, что оккупанты РФ пытаются окружить Авдеевку. Отбито 20 вражеских атак. Силы обороны стойко защищают город.

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