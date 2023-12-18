Четвертая волна наступления РФ: под Купянском РФ сосредоточила треть танков

Россияне давят на всех направлениях, однако ВСУ сдерживают силы врага.

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Россия пошла в наступление / коллаж Главреда. Фото: instagram.com/libkos

На Купянском направлении российские оккупанты сосредоточили 1000 от всех 3000 переброшенных в Украину танков. В результате уже четвертой волны наступления у оккупантов нет значительных продвижений, отметил в эфире Эспрессо майор запаса НГУ Алексей Гетьман.

На Авдеевском направлении россияне сосредоточили более 40 тысяч личного состава, что является очень значительными силами, отметил эксперт.

"Впрочем, несмотря на четвертую волну наступления, значительных продвижений они не имеют. Там продолжаются очень тяжелые бои. Силы обороны пытаются сдержать врага", - сказал он. видео дня

Тогда как на Купянском направлении размещено 130 тысяч личного состава, а также противником переброшено 1000 танков.

"Большую группировку войск противник сосредоточил на Купянском направлении. В частности, 130 тыс. личного состава, 2000 единиц тяжелой техники, из них 1000 танков. Вообще россияне сосредоточили более 3000 танков по всей линии фронта. Треть из них находится на Купянском направлении", - добавил Гетьман.

Кроме того, россияне усилили и артиллерийские подразделения, сосредоточив на Купянском направлении более 800 артиллерийских систем.

"Вся эта группировка будет пытаться выйти к реке Оскол. Однако даже если у них это получится, то форсировать реку для них будет сложно", - ответил Гетьман.

Кто такой Алексей Гетман? Алексей Гетман-украинский военный эксперт, майор ВСУ. Ветеран российско-украинской войны. Как военный эксперт комментирует события войны России против Украины на радио, телевидении и интернет-ресурсах.

Россия наступает

Более недели россияне ведут новое масштабное наступление на востоке Украины, пытаясь, в том числе, окружить Авдеевку. Генерал Александр Тарнавский подтвердил продвижение врага до 2 км вглубь на отдельных участках фронта.

Вместе с тем, по данным Института изучения войны, украинские военные смогли продвинуться в районе Синьковки на Купянском направлении.

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