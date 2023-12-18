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Новая пощечина Путину: Германия перебрасывает войска к границам РФ, подробности

Андрей Ганчук
18 декабря 2023, 16:17
Берлин намерен взять на себя ведущую роль на восточном фланге Североатлантического альянса, сказал немецкий министр обороны Борис Писториус.

Путин, войска Германии
Мы готовы защищать территорию НАТО - министр обороны Германии Писториус / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube

Германия впервые в своей современной истории разместит войска вне территории государства. Берлин отправит 5 тысяч военных в Литву для защиты восточных границ НАТО от возможной агрессии России. Войска будут постепенно перебрасываться к российским границам до 2027 года. Такой план в Вильнюсе подписан министрами обороны ФРГ и Литвы.

Как сообщает Bild, Германия развернет 5-тысячную бригаду. 4 800 из них военные, еще 200 – гражданский обслуживающий персонал. В составе бригады будут, в том числе, танковый и артиллерийский батальоны. Военные будут прибывать в Литву со следующего года, а само развертывание планируют завершить в 2027 году.

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Берлин разрабатывает мероприятия, которые должны побудить немецких военных перебраться в Литву на постоянной основе.

"Никогда раньше Бундесвер не разворачивал войска на постоянной основе за пределами Германии с фиксированным контингентом солдат. В прошлом миссии всегда были временными и ротационными. Эта миссия является первой, в том числе и по своей численности: речь идет о 4800 солдатах и около 200 гражданских лиц, которые начнут службу на постоянной основе в течение 2027 года. С этой боеспособной бригадой мы забираем на себя ведущую роль на восточном фланге Альянса. Мы готовы защищать территорию НАТО", – сказал министр обороны ФРГ Борис Писториус.

По словам главы Минобороны Литвы, Берлин и Вильнюс достигли исторического соглашения, а обязательства немецкой стороны рассчитаны на долгосрочную перспективу.

"Обязательства Германии рассчитаны на долгосрочную перспективу, и решение о постоянной дислокации бригады в Литве является историческим как для Литвы, так и для Германии. В 2027 году бригада будет полностью развернута в Литве, а это значит, что к тому времени все ее подразделения прибудут на территорию нашего государства", - подчеркнул литовский министр обороны Арвидас Анушаускас.

Угроза войны России и НАТО

В России объявили о готовности воевать с НАТО – заместитель главы МИД Сергей Рябков сказал, что Москва "готова защищать национальные интересы всеми имеющимися в нашем распоряжении средствами". Кроме того, "дипломат" РФ обвинил коллективный блок безопасности Запада в будто бы посягательстве на российские интересы.

Президент Владимир Зеленский предположил, что Россия вторгнется в НАТО. Как полагает украинский гарант, такой сценарий возможен в случае потери Украиной устойчивости в войне. В подобном случае уже США придется воевать с российскими оккупантами.

Если Путин захватит Украину, он нападет на союзников по НАТО, считает президент США Джо Байден. Глава Белого дома призвал Конгресс не затягивать с решением о продлении финансирования военной помощи Киеву. Байден также допустил прямой военный конфликт Вашингтона и Москвы.

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