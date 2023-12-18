"Прослушка" Залужного: у Зеленского заявили о "находке" времен Януковича

Прослушка обнаружена в кабинете, где год назад работал помощник главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного, сказал Сергей Лещенко.

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В кабинете, где должен был работать Залужный, нашли старое устройство бещ оборудования для накопления информации - Лещенко / фото: Офис президента

В помещении, где собирался разместиться главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, найдено устройство времен беглого президента Януковича. Техническое приспособление не предназначено для передачи сигнала или накопления информации. В кабинете больше года назад сидел подчиненный Залужного. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Сергей Лещенко.

В своем Telegram-канале он рассказал о том, что в прессе ошибочно говорят о "найденном в кабинете Залужного устройстве".

"Речь идет об устаревшем устройстве, которое использовалось украинскими службами еще во времена Януковича. Техническое средство не имело оборудования для передачи сигнала или накопления информации. Он обнаружен в помещении, расположенном в одном из публичных зданий, где намеревался разместиться Главком вместе со своими коллегами и подчиненными", - объяснил Лещенко. видео дня

По словам чиновника, больше года назад в этом кабинете сидел подчиненный Залужного. Сам главком раньше находился в здании, но не в кабинете, где обнаружили прослушку.

"Это помещение долгое время было государственной собственностью, но затем попало в руки к частному инвестору, оперировавшему им по собственному усмотрению. В этом здании, но не в этом кабинете, больше года назад сидел Валерий Залужный. Именно в этом кабинете сидел его подчиненный. Затем они сменили местоположение. Сейчас предпочитали возвратиться в это здание. Происхождение этого устройства изучается стражами порядка", - подчеркнул Сергей Лещенко.

"Прослушка" Залужного

Ранее украинские СМИ сообщили, что в кабинете, который готовили для главкома ВСУ Валерия Залужного, обнаружили прослушку. В СБУ же заявили об обнаружении прослушки в здании, где должна была работать команда Залужного, а не конкретно в кабинете высокопоставленного военного.

Позже стали известны новые подробности о "прослушке" Залужного. По данным журналиста Юрия Бутусова, персонал здания проходит проверку на полиграфе. Расследование продолжается.

Залужный прокомментировал" прослушку": он заявил, что устройство обнаружили в помещении, которое он должен был использовать для работы. Также главком подчеркнул, что это его не постоянное место трудовой деятельности.

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