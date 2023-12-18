УкрРус
  1. Главная
  3. Политика

"Прослушка" Залужного: у Зеленского заявили о "находке" времен Януковича

Андрей Ганчук
18 декабря 2023, 15:22
Прослушка обнаружена в кабинете, где год назад работал помощник главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного, сказал Сергей Лещенко.
Залужный
В кабинете, где должен был работать Залужный, нашли старое устройство бещ оборудования для накопления информации - Лещенко / фото: Офис президента

В помещении, где собирался разместиться главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, найдено устройство времен беглого президента Януковича. Техническое приспособление не предназначено для передачи сигнала или накопления информации. В кабинете больше года назад сидел подчиненный Залужного. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Сергей Лещенко.

В своем Telegram-канале он рассказал о том, что в прессе ошибочно говорят о "найденном в кабинете Залужного устройстве".

"Речь идет об устаревшем устройстве, которое использовалось украинскими службами еще во времена Януковича. Техническое средство не имело оборудования для передачи сигнала или накопления информации. Он обнаружен в помещении, расположенном в одном из публичных зданий, где намеревался разместиться Главком вместе со своими коллегами и подчиненными", - объяснил Лещенко.

видео дня

По словам чиновника, больше года назад в этом кабинете сидел подчиненный Залужного. Сам главком раньше находился в здании, но не в кабинете, где обнаружили прослушку.

"Это помещение долгое время было государственной собственностью, но затем попало в руки к частному инвестору, оперировавшему им по собственному усмотрению. В этом здании, но не в этом кабинете, больше года назад сидел Валерий Залужный. Именно в этом кабинете сидел его подчиненный. Затем они сменили местоположение. Сейчас предпочитали возвратиться в это здание. Происхождение этого устройства изучается стражами порядка", - подчеркнул Сергей Лещенко.

"Прослушка" Залужного

Ранее украинские СМИ сообщили, что в кабинете, который готовили для главкома ВСУ Валерия Залужного, обнаружили прослушку. В СБУ же заявили об обнаружении прослушки в здании, где должна была работать команда Залужного, а не конкретно в кабинете высокопоставленного военного.

Позже стали известны новые подробности о "прослушке" Залужного. По данным журналиста Юрия Бутусова, персонал здания проходит проверку на полиграфе. Расследование продолжается.

Залужный прокомментировал" прослушку": он заявил, что устройство обнаружили в помещении, которое он должен был использовать для работы. Также главком подчеркнул, что это его не постоянное место трудовой деятельности.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Реклама

Главное за день

"Прослушка" Залужного: у Зеленского заявили о "находке" времен Януковича

"Прослушка" Залужного: у Зеленского заявили о "находке" времен Януковича

15:22 Политика
Тарнавский признал нехватку артснарядов у ВСУ на "нуле": это уже влияет на бои

Тарнавский признал нехватку артснарядов у ВСУ на "нуле": это уже влияет на бои

14:53 Украина
В Украину вернется мороз: синоптик назвала дату нового похолодания

В Украину вернется мороз: синоптик назвала дату нового похолодания

14:42 Синоптик
Все главные новости

Последние новости

15:24

Как навести порядок в квартире, если очень много вещей: простые советы помогут с хаосом

15:22

"Прослушка" Залужного: у Зеленского заявили о "находке" времен Януковича

15:19

Уровень жизни будет падать: эксперт назвал последствия отмены помощи Украине

15:08

Шикарный салат Зеленый Дракон на Новый год 2024: рецепт счастливого блюдаВидео

14:53

Тарнавский признал нехватку артснарядов у ВСУ на "нуле": это уже влияет на бои

Прогноз на 2024 год для Украины: Загородний – о новом наступлении России, возможных выборах и оружииПрогноз на 2024 год для Украины: Загородний – о новом наступлении России, возможных выборах и оружии
14:49

Угроза захвата Харькова и Днепра: Залужный ответил на вопрос насчет планов РФ

14:42

В Украину вернется мороз: синоптик назвала дату нового похолодания

14:37

Залужный – о мобилизации: нужно вернуть рабочий механизм и обеспечить ротацию

13:45

Лишь немногие найдут спрятанное сердце за 11 секунд: сложная оптическая иллюзия

Реклама
13:42

Уничтожено 18 офицеров: ВСУ стерли в порошок элитную бригаду морпехов РФ — СМИ

13:41

РФ пойдет в наступление в трех областях: эксперт сказал, кому приготовитьсяВидео

13:38

"Не могу говорить, потому что будет шоу": Залужный прокомментировал слухи о новом контрнаступлении

13:29

Это гениально: зачем люди пшикают лаком для волос на белые носки

13:05

Блогершу Квиткову признали виновной в резонансном ДТП

13:01

Залужный прокомментировал прослушку в своем кабинете

12:44

Уничтожено и повреждено больше 100 единиц техники: генерал рассказал об успехе ВСУ

12:38

Украинцы доверяют ВСУ, Зеленскому и Залужному: рейтинг Рады резко упал – опросФото

12:35

Неприятные "ароматы" исчезнут навсегда: 4 способа, как избавиться от запаха в квартире

12:34

Дорофеева призналась, что села в лужу и случайно взяла кусок из хита российской группыВидео

12:26

Майдан 2024: эксперт оценил риск массовых протестов и назвал отправную точкуВидео

Реклама
12:03

Только 1 из 10 сможет найти животное: оптическая иллюзия для самых внимательных

12:01

Положите это в мышеловку: что больше всего привлекает мышей

11:49

"Отправляют на убой раненых и хромых": в РФ бунтуют жены мобилизованных недобитков

11:47

Точно поможет: врач назвал лучшие продукты, которые нужно есть при похмелье

11:45

В ЕС нашли способ наказать и "обезвредить" Орбана: Financial Times раскрыло детали

11:34

Иначе придется выбросить: 9 правил, как не испортить антипригарное покрытие на сковороде

11:28

Конец войны в 2024 году: эксперт назвал 2 сценария и предупредил украинцев

11:27

Загородний спрогнозировал, стоит ли ждать украинцам выборов в 2024-мВидео

10:49

РФ копит ракеты: в ВСУ назвали вероятные цели и сроки ударов по Украине

10:45

"Ищут любовный интерес в Европе": Безуглая сделала новое заявление о мобилизации женщин

10:33

Целью стал аэродром с которого обстреливали Украину: новые детали атаки дронов по РФ

10:19

Цены на продукты перед Рождеством: что из еды подорожает сильнее всего

09:50

Новое контрнаступление Украины: эксперт назвал дату и раскрыл детали операции

09:48

Как правильно – "нАчинка" или "начИнка": Авраменко объяснил популярную ошибкуВидео

09:47

Нельзя давать взаймы и ругать детей: чем особенный церковный праздник 19 декабря

09:36

Социальная пенсия: кому из украинцев она положена и сколько денег

09:24

В кабинете Залужного нашли "прослушку": СМИ выяснили новые подробности

09:07

Гороскоп на завтра 19 декабря 2023: Овнам - огромные потери, Девы - не хвастайтесь

08:52

$50 тысяч за голову Чичериной: певицу-путинистку накрыла паранойя

08:45

РФ бросает в атаку на фронте в 8 раз больше бойцов, чем ВСУ - DeepState

Реклама
08:10

В бюджете США уже не осталось денег на финансовую и прочие поддержки Киева - Маркарова

07:49

ВСУ продвинулись на Купянском направлении и контратаковали возле Авдеевки - ISW

06:54

Военная помощь Украине: в Сенате США достигли прогресса в переговорах - The Hill

06:28

Про бумажный ад, который выедает душу защитникамнение

04:37

Раскрыта цена и характеристики нового украинского дрона на 750 км

03:33

"Условия будут другие": эксперт раскрыл, как выборы США повлияют на помощь Украине

03:00

У Димы Коляденко новые отношения - и это не Ирина Билык

02:35

Что делать, если медленно уходит вода: 3 хитрости, которые точно помогут

02:05

Что известно о фальшивом диктаторе: неожиданная версия насчет двойников Путина

01:34

От чего зависит победа Украины в войне: Свитан назвал два сценария

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Война с Россией
Распад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за Бахмут
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять