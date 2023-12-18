Залужный прокомментировал прослушку в своем кабинете

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный впервые отреагировал на новость о прослушке в своем кабинете. Он подтвердил информацию о таком инциденте.

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Генерал Залужный что прослушку нашли в одном из его кабинетов / коллаж Главред, фото УНИАН

Главнокомандующимй ВСУ генерал Валерий Залужный прокомментировал ситуацию с обнаружением прослушки в одном из своих рабочих кабинетов. Об этом сообщает портал "РБК-Украина".

Генерал подтвердил, что прослушку нашли в кабинете, который он должен был использовать 18 декабря.

"Скажу вам так: это то помещение, которое я должен использовать сегодня. В нем вчера в ходе проверки нашли", - сказал он.

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Залужный также подтвердил, что этот кабинет не являлся постоянным его местом работы.

"У меня есть несколько мест, где я работаю. И вот в одном из них это произошло. Я там давно уже не был. Но мы проверили и нашли", - рассказал главком ВСУ.

У Залужного нашли "прослушку": что известно

17 декабря СМИ сообщили, что в кабинете главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного нашли "прослушку".

Обнаруженные устройства для считывания информации изготовлены из элементов неустановленного образца, что не позволяет идентифицировать установщика.

В СБУ отметили, что обнаруженное устройство находилось в нерабочем состоянии. Каких-либо средств накопления информации или средств удаленной передачи аудиозаписей не обнаружено. Техническое устройство передадут на экспертизу.

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по статье 359 ч.2 (незаконные приобретения, сбыт или использование специальных технических средств получения информации) Уголовного кодекса Украины.

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