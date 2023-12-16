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Дедлайны захвата Авдеевки сместились: Гетьман назвал новые сроки

Руслана Заклинская
16 декабря 2023, 16:58
"Мясные штурмы" могут уменьшиться, поскольку цель оккупантов под Авдеевкой больше политическая, чем стратегическая.
Дедлайны захвата Авдеевки сместились: Гетьман назвал новые сроки
Эксперт рассказал, уменьшатся ли "мясные штурмы" россиян / Коллаж: Главред, фото: 43 отдельная механизированная бригада, Минобороны РФ

С октября, когда начались активные бои за Авдеевку Донецкой области, российская оккупационная армия понесла большие потери - примерно 13 тысяч солдат. Однако эта цифра может быть значительно больше. Несмотря на значительные потери, власти РФ установили новый срок захвата Авдеевки. Об этом сообщил военный эксперт Алексей Гетман в эфире телеканала FREEДОМ.

По словам эксперта, Россия изначально установила срок захвата города до 14 декабря, дня проведения так называемой "прямой линии" диктатора Владимира Путина. Этот термин ставили для того, чтобы презентовать успехи в войне во время пресс-конференции.

"Это как раз был тот первый дедлайн, который они устанавливали, чтобы до пресс-конференции Путин мог рассказать о каких-то успехах на поле боя. До этого дня они должны были захватить Авдеевку. Поэтому были такие массированные "мясные" атаки. Сейчас им изменили дедлайн. Следующий крайний срок - 15-17 марта следующего года, когда в Российской Федерации будут так называемые президентские выборы. Хотя все прекрасно понимают, как они будут происходить и кто будет избран", - отметил Гетман.

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Сейчас ситуация изменилась и оккупанатам установили новый срок - 15-17 марта следующего года. Такой дедлайн связан с так называемыми президентскими выборами в России. Гетман указывает, что "мясные штурмы" могут уменьшиться, поскольку их цель больше политическая, чем стратегическая.

"Такие "мясные" штурмы, которые были раньше возле Авдеевки, думаю, будут понемногу сходить на нет. Потому что это была не военная цель, это была политическая цель - Авдеевка до 14 декабря. Теперь сроки изменились. Поэтому, вероятнее всего, они начнут жалеть технику. Там россияне теряют сотни единиц техники, а успеха какого-то не достигли", - пояснил эксперт.

Кроме этого, оккупационная армия имеет задачу до 15 марта 2024 года выйти на Купянск узловой и захватить Авдеевку и Марьинку в Донецкой области. Гетьман отметил, что эти задачи россиянам поставили на ближайшие 90 дней.

Ситуация возле Авдеевки

Напомним, российские войска достигли частичных успехов вблизи Авдеевки, но ВСУ удерживают позиции, не позволяя врагу закрепиться. Ситуация вокруг города остается напряженной, сказал начальник городской военной администрации Виталий Барабаш.

Также 14 декабря оккупанты продолжили наступление в районе Авдеевки, двигаясь к югу от железнодорожного пути вблизи Степного. Институт изучения войны сообщил, что сейчас нет доказательств о закреплении россиян в окрестностях самой Авдеевки, хотя российские пропагандисты сообщали о штурмах и продвижении оккупантов вдоль железнодорожного полотна возле Степного.

Кроме этого, оккупационные силы используют мобильные группы для попытки прорыва из промышленной зоны в жилищный сектор Авдеевки. 15 декабря активные бои разворачивались на улицах Колосова и в садовом обществе "Виноградники".

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Авдеевка российские войска война России и Украины Алексей Гетьман
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