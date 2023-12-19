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Россияне готовятся к серьезным военным операциям против Украины - Атеш

Ангелина Подвысоцкая
19 декабря 2023, 23:59
Крымские партизаны заметили кучу цистерн с топливом, что указывает на подготовку.
оккупанты в Крыму
Российские оккупанты готовятся к операции против Украины / Коллаж: Главред, фото: "Атеш"

Российские оккупанты хотят провести новые серьезные военные операции против Украины. Они уже начали подготовку в оккупированном Крыму. Об этом заявило крымское движение сопротивления "Атеш".

Враг уже начал заготавливать десятки цистерн с топливом для техники. Их заметили на железнодорожной станции в Гвардейском в Симферопольском районе. Там насчитали около 30 цистерн с топливом.

"Это свидетельствует о подготовке к масштабным военным операциям, требующим большого количества топлива", - говорится в сообщении.

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Также там отметили, что в Крыму начали появляться новые мобилизованные. Там в последние дни происходят "странные события".

"На вокзалах города Джанкоя уже с самого утра стоит автомобиль Росгвардии, который забирает прибывших мобилизованных. Спецтранспорт и военная полиция контролируют процесс. Однако, на железнодорожных путях военной техники не наблюдается", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что ранее в Пушкино было замечено скопление техники. Сейчас этой техники там нет. Россияне перебросили технику в неизвестном направлении.

Взрывы в Крыму

Как сообщал Главред, в ночь на 5 декабря во временно оккупированном Крыму было громко - жители полуострова сообщали о звуках взрывов, пролетах ракет и работе ПВО. Керченский мост был закрыт. Кроме того, в некоторых районах пропал свет. Взрывы были слышны в Керчи, Феодосии, Старом Крыму.

В Минобороны РФ сообщали, что средства ПВО РФ ночью якобы уничтожили 22 украинских беспилотника и еще 13 были перехвачены над Азовским морем и Крымом.

Позже стало известно о том, что в Феодосии дроны атаковали нефтебазу оккупантов. Один БПЛА сдетонировал в воздухе – на территорию нефтебазы упали только осколки. Второй беспилотник упал в 70-ти метрах от одного из резервуаров с топливом.

Недавно ГУР анонсировало удары по Севастополю, Крымскому мосту и Новороссийску. Там намекнули, что произойти это может уже в ближайшее время, ведь Украина планирует воспользоваться тем, что шторм разрушил российские защитные сооружения.

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