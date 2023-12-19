Гонят большое количество техники: оккупанты по-новому атакуют Авдеевку

Вражеские российские войска меняют тактику в наступлении под Авдеевкой. Об этом сообщил глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш.
По словам главы ГВА, оккупанты перешли к концентрации личного состава и техники для атаки на отдельных направлениях.
Еще недавно российская армия с одинаковой силой и одновременно давила на всю линию обороны на Авдеевском направлении. Сейчас она поменяла тактику и массово концентрируется на отдельных направлениях.
"Туда они гонят большое количество техники и личный состав", - добавил Барабаш.
Глава городской военной администрации Авдеевки также добавил, что данную тактику оккупанты применяют для того, чтобы прорвать линию обороны украинских защитников. Однако даже активное применение большого и концентрированного количества техники на позиции украинских Сил обороны также на данный момент не меняет ситуации на направлении.
Ситуация на Авдеевском направлении
Напомним, обострение боев в районе Авдеевки Донецкой области напрямую связано с так называемыми выборами президента России. Директор Владимир Путин пытается показать какие-то "достижения", тогда как похвастаться Кремлю нечем. Об этом заявил спикер ГУР МО Андрей Юсов.
Также, российские оккупанты пытаются захватить Авдеевку в Донецкой области. Их штурмы не приносили желаемого результата и россияне изменили свою тактику ведения сражений. Об этом заявил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун. Они начали проводить штурмы в ночное время.
Помимо прочего, российские войска длительное время активно пытаются захватить город Авдеевка. Из-за непогоды, интенсивность их наступательных действий немного уменьшились, однако украинские защитники ожидают, что вражеские атаки могут усилиться. Боец "Легиона Свободы" Максим Морозов рассказал, каких успехов достигли россияне.
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