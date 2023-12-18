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Обострение у Авдеевки и "выборы" Путина: в ГУР назвали цель Кремля

Андрей Ганчук
18 декабря 2023, 21:08
Войска России в боях за Авдеевку используют методы Жукова и Сталина, сказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.
Путин, войска РФ
Оккупанты РФ штурмуют Авдеевку, чтобы показать видимость "побед" - ГУР / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, скриншот YouTube

Обострение боев в районе Авдеевки Донецкой области напрямую связано с так называемыми выборами президента России. Директор Владимир Путин пытается показать какие-то "достижения", тогда как похвастаться Кремлю нечем. Об этом заявил спикер ГУР МО Андрей Юсов.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что обострение в районе Авдеевки напрямую связано с "выборами" Путина в России.

"Для российской пропаганды эти имитационные выборы имеют большое значение", - отметил Юсов.

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По словам представителя военной разведки Украины, россияне в боях за Авдеевку пытаются выполнить политические задачи. Путину нужно показывать "достижения", которых нет.

"Тем не менее Путин не жалеет российских оккупантов и продолжает ставить задачи методами "жуковщины" и "сталиновщины", - подчеркнул Андрей Юсов.

Ситуация в районе Авдеевки

Оккупанты изменили тактику при атаках Авдеевки, сказал спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун. По его словам, теперь враг начал атаковать украинские позиции ночью.

Россияне прорываются к улицам Авдеевки, сказал боец Легиона Свобода Максим Морозов. Также оккупанты продолжают активно пытаться штурмовать промзону.

Глава Авдеевской местной военной администрации Виталий Барабаш считает, что войскам РФ не удастся оккупировать Авдеевку к Новому году. Кроме того, враг не должен захватить город и к "президентским выборам" в России.

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Авдеевка ВСУ российские войска война России и Украины Выборы президента России-2024
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