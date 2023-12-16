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РФ вернулась к тактике мая 2023: что известно о ночной атаке дронов на Киев

Анна Ярославская
16 декабря 2023, 07:32
После трех дней баллистических угроз российские оккупанты снова атаковали столицу дронами-камикадзе "Shahed".
Дрон, атака дронов
Ночью РФ атаковала Киев дронами / Коллаж: Главред, фото: t.me/SJTF_Odes

В ночь на 16 декабря Киев пережил шестую воздушную атаку на город с начала месяца. Все вражеские дроны, которыми оккупанты атаковали столицу Украины, были уничтожены силами ПВО.

Как сообщил в Telegram глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко, страна-агрессор РФ вернулась к тактике образца мая 2023 года.

"Тогда [россияне] постоянно меняли, комбинировали виды и типы средств воздушного поражения. Такой же сценарий киевляне почувствовали в первой половине декабря. Ударные БпЛА, крылатые ракеты из стратегических бомбардировщиков, "Искандеры", "Кинжалы" летят в Киев поочередно, сменяя друг друга", - написал чиновник.

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Минувшей ночью, после трех дней баллистических угроз, враг снова атаковал столицу дронами-камикадзе "Shahed".

"БпЛА атаковали группами, волнами и по разным направлениям. Силами и средствами противовоздушной обороны все вражеские цели были уничтожены", - сообщил Попко.

В результате работы ПВО и падения обломков в городе никто не пострадал.

Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 31 БпЛА типа Shahed-136/131.

Как сообщили в Генштабе, ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 31 БпЛА типа Shahed-136/131.

Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены 30 ударных дронов.

Ракетные атаки на Киев

Как сообщал Главред, 13 декабря серия взрывов прогремела в Киеве - страна-агрессор атаковала столицу Украины ракетами. Все цели были сбиты.

Однако из-за падения обломков есть разрушения в четырех районах города. Был поврежден водопровод, горели дома, вылетали окна. К счастью, обошлось без жертв. Известно о 53 пострадавших, из них шестеро детей. Госпитализированы в больницу 18 человек.

Напомним, утром 11 декабря в Киеве прозвучали около 10 взрывов, была объявлена воздушная тревога. Глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщил, что российские оккупанты попытались нанести по Киеву ракетный удар по такому же сценарию, как и месяц назад - по столице была выпущена баллистика.

В результате работы ПВО произошло падение обломков в Дарницком районе. Есть пострадавшие.

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