Ситуация катастрофическая, ВСУ могут потерять плацдарм на левобережье - Жданов

Вся проблема в том, что российские оккупанты могут полностью простреливать этот плацдарм из-за его небольших размеров.

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ВСУ могут потерять плацдарм на левобережье Херсонщины / Коллаж: Главред, фото: 115 отдельная бригада сил терробороны ВСУ, Главред

Украинские военные могут не удержать позиции на левом берегу Херсонской области. Этот плацдарм простреливается оккупантами. Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт и полковник в запасе Олег Жданов.

"Я не уверен, что мы удержим этот плацдарм ещё несколько недель. Размеры плацдарма настолько малы, что он простреливается насквозь. Ведь всё, чего у российской стороны не хватает в плане артиллерии, они компенсируют авиацией. Россияне просто забрасывают управляемыми авиабомбами (УАБами) правый берег Херсонской области и наш плацдарм на левом берегу", - говорит Жданов.

Если этот плацдарм удастся расширить до размеров 20х20 км, то основная часть артиллерии врага не будет иметь возможности вести перекрёстный огонь.

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"У нас сложилось просто катастрофическое положение на левом берегу. Катастрофа в том, что этот плацдарм простреливается. Сможем ли мы его удержать, сказать очень сложно, тем более, при такой интенсивности боёв. Если бы были силы, его нужно было бы расширять, а у нас достаточных сил нет", - говорит Жданов.

Такая же катастрофическая ситуация складывается на Работинском плацдарме, который тоже по размеру 10х10 км.

Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Ситуация на левобережье Херсонщины

На левом берегу Днепра в Херсонской области ВСУ в сложной ситуации с ненадежным тылом, сказала спикер ОК Юг Наталья Гуменюк. По ее словам, обстановка остается тяжелой, оккупанты пытаются выбить оттуда украинские войска.

В Силах обороны раскрыли детали ситуации на левобережье Херсонщины – Наталья Гуменюк опровергла заявление Путина о якобы уничтожении ВСУ в Крынках. Когда оккупанты говорят о своих "успехах", на практике происходит обратное.

ВСУ отразили штурмы россиян на левобережье Херсонщины, сообщили в пресс-центре Сил обороны Юга Украины. Украинские военные продолжают наносить удары по позициям оккупантов.

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