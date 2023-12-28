РФ отбила позиции на Запорожье, которые ВСУ захватили во время контрнаступления - ISW

Аналитики ISW не считают, что возвращение этих позиций российскими войсками является особенно важным на данный момент.

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Украинские войска отошли на более пригодные для обороны позиции вблизи Работино на зиму / Коллаж: Главред, фото: Командование Объединенных Сил ВС Украины

Российские оккупационные войска продвинулись на западе Запорожской области и отбили позиции, которые украинские войска захватили во время контрнаступления летом 2023 года. Вероятно, это случилось после того, как украинские войска отошли на более пригодные для обороны позиции вблизи Работино на зиму. Об этом говорится в отчете Института изучения войны.

Как отмечают аналитики ISW, геолокационные кадры, опубликованные 14 и 27 декабря, показывают, что российские войска продвинулись к западу от Вербового (9 км к востоку от Работино).

По оценкам ISW, захват украинскими войсками соседних позиций в августе 2023 года был тактически важным, поскольку мог позволить украинским войскам начать операцию мимо самых плотных российских минных полей и оборонительных сооружений.

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Однако аналитики ISW не считают, что возвращение этих позиций российскими войсками является особенно важным на данный момент.

Командующий украинской Таврической группы войск, бригадный генерал Александр Тарнавский заявил в интервью BBC 27 декабря, что российское руководство хочет как минимум захватить Авдеевку. Более амбициозная цель оккупантов - захват всей Донецкой и Луганской областей. Также они хотят вернуть территорию, которую российские войска потеряли в Запорожской области во время украинского контрнаступления.

Эксперты ISW также считают, что нынешняя позиционная война в Украине не является стабильным тупиком, поскольку текущий баланс может быть изменен в любую сторону в зависимости от решений, принятых на Западе или в России. При этом ограниченные российские достижения могут стать значительными, если Запад прекратит военную помощь Украине.

Военная помощь Украине

США выделили Украине новый пакет военной помощи. Его размер составляет 250 миллионов долларов. Этот пакет помощи станет последним в этом году.

У Минобороны США до 30 декабря закончатся деньги, которые тратятся на замену оружия, что поставляется Украине. Свободных средств пока не будет, поскольку Конгресс пока так и не проголосовал за выделение дополнительных денег на финансирование военной помощи Киеву.

Как пишет Politico, американские и европейские чиновники пытаются изменить стратегию поддержки Украины и заставить Киев сесть за стол переговоров с РФ. Такие мирные переговоры могут означать передачу РФ части украинской территории. Белый дом и Пентагон якобы заставляют Украину перейти к стратегической обороне и отказались от попыток освободить территории.

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