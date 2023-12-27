США выделили Украине новый пакет помощи: что в него войдет

США выделили Украине новый пакет военной помощи. Его размер составляет 250 миллионов долларов. Об этом сообщили в Пентагоне.
Этот пакет помощи станет последним в этом году. В него вошли:
- дополнительные боеприпасы для ЗРК NASAMS;
- зенитные ракеты Stinger;
- компоненты для систем ПВО;
- боеприпасы для HIMARS;
- снаряды 155 и 105 мм;
- ракеты TOW;
- Javelin и АТ-4;
- 15 миллионов патронов к стрелковому оружию и прочее.
"Эти средства поддержат самые насущные потребности Украины, чтобы дать возможность ее силам защитить свой суверенитет и независимость. Лидерство США имеет важное значение для поддержки коалиционных усилий около 50 союзников и партнеров, которые сейчас поддерживают Украину", – добавили в Пентагоне.
Военная помощь Украине
В начале декабря Сенат США заблокировал начало дебатов касательно законопроекта о предоставлении помощи Украине, Израилю и Тайваню. Камнем преткновения стали требования республиканцев внести в документ более жесткий комплекс мер по защите южной границы с Мексикой.
Как пишет The Hill, сенаторы от Республиканской и Демократической партий достигли определенного прогресса в переговорах и положительно оценивают их направление в вопросе мер по борьбе с нелегальной миграцией на американской границе. Однако законодатели дают разные оценки касательно сроков окончательного соглашения.
У Минобороны США до 30 декабря закончатся деньги, которые тратятся на замену оружия, что поставляется Украине. Свободных средств пока не будет, поскольку Конгресс пока так и не проголосовал за выделение дополнительных денег на финансирование военной помощи Киеву.
Вероятный кандидат на пост президента США Дональд Трамп способен сорвать сделку между Демократической и Республиканской партиями, направленную на изменение иммиграционного законодательства и принятия Конгрессом законопроекта о помощи Украине.
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