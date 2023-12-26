Дети больше не увидят папу: в Херсоне во время эвакуации людей погиб молодой лейтенант

Российские оккупанты ударили по железнодорожному вокзалу в Херсоне и попали в эвакуационный поезд, отправления которого ожидали около 140 человек. В результате вражеского обстрела погиб молодой лейтенант полиции. Об этом рассказали в Министерстве внутренних дел.
Погибшим оказался 29-летний Игорь Мисюня. Он был смертельно ранен в момент спасения мирных жителей и эвакуации.
Мужчина начал свою службу в полиции в 2017 году в городе Долинская Кировоградской области. У мужа остались жена и двое маленьких детей. Его деткам исполнилось всего один и пять лет.
"Соболезнования родным и близким. Вечная память", - говорится в сообщении.
Обстрел Херсона
Вечером 26 декабря российские оккупанты ударили по эвакуационному поезду в Херсоне. В результате обстрела погиб лейтенант полиции. Еще двое полицейских попали в больницу с осколочными ранениями. Также были ранены два гражданских человека.
На момент обстрела отправки эвакуационного поезда ждали около 140 человек. Правоохранители открыли уголовное дело по статьям "Нарушение законов и обычаев войны" и "Умышленное убийство".
Напомним, 23 декабря россияне массированно ударили по Херсону. Из-за вражеской атаки произошел порыв на газовых сетях и вспыхнул серьезный пожар. Также под ударом оккупантов оказалась больница.
После обстрела жительница Херсона рассказала, что у нее теперь ничего нет. Российские оккупанты уничтожили её квартиру. Но самое главное то, что они отобрали у молодой девушки отца, который сам растил свою дочь.
Другие новости о Херсоне:
- "30 километров от Херсона": полковник армии Эстонии оценил продвижение ВСУ
- Есть погибшие и раненые: детали страшного утреннего удара по Херсону - ОВА
- Оккупанты обстреляли центр Херсона: есть погибшие и раненые