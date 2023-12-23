Горят газовые сети и больница: россияне массированно ударили по Херсону

Из-за вражеской атаки произошел порыв на газовых сетях и вспыхнул серьезный пожар. Также под ударом оккупантов оказалась больница.

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РФ массированно ударила по Херсону – горят газовые сети/ коллаж: Главред, фото: скрин

Российские оккупанты вечером в субботу, 23 декабря, нанесли массированный удар по Херсону. В результате атаки в городе возникло несколько пожаров.

В частности, горят газовые сети. Также под вражеским ударом оказалась больница. Об этом сообщили в Telegram глава городской военной администрации Роман Мрочко и глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Мрочко сообщил, что около 18:00 российские захватчики нанесли по Херсону массированный удар.

видео дня

"Мощные взрывы прогремели в нескольких районах города. После этого возникло несколько пожаров. Враг традиционно бил по жилым кварталам", – говорится в сообщении.

Также глава городской военной администрации опубликовал видео, на котором видны последствия вражеской атаки.

Последствия удара оккупантов по Херсону/ скрин

Смотрите видео последствий удара оккупантов по Херсону:

После этого глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что оккупанты ударили по критической инфраструктуре Херсона.

"Произошел порыв на газовых сетях. Возник пожар. Также под огнем оказалось и одно из медицинских учреждений", – отметил он.

Прокудин также обнародовал видео, на котором видны последствия атаки оккупантов.

После атаки в Херсоне горят газовые сети/ скрин

Смотрите видео последствий удара оккупантов по Херсону:

Пострадали пять человек

Позже Прокудин сообщил, что в результате удара оккупантов пострадали пять человек.

"Трем херсонцам, 78, 68 и 63 лет, врачи оказали помощь на месте. В медучреждение госпитализировали двух мужчин, 21 и 39 лет. Их состояние врачи оценивают как средней тяжести", – рассказал председатель ОВА.

Однако глава ОВА позже уточнил, что в результате российских обстрелов Херсона пострадали семь человек. Среди них – 15-летний ребенок.

Удары ракетами и дронами по Украине

Напомним, в пятницу, 22 декабря, страна-агрессор Россия массированно атаковала юг Украины. В Одесской области приоритетом захватчиков традиционно была припортовая инфраструктура.

Также ранее сообщалось, что россияне 9 раз атаковали ТЭС. Директор ДТЭК Дмитрий Сахарук рассказал, что за последний месяц российские захватчики 9 раз атаковали прифронтовую теплоэлектростанцию компании ДТЭК.

Напомним, в субботу, 23 декабря, в двух городах Украины прогремели мощные взрывы, РФ била ракетами. Перед этим Воздушные силы предупредили о ракетной опасности в Кировоградской, Николаевской и Херсонской областях. Через пару минут воздушная тревога также была объявлена в Днепропетровской области.

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