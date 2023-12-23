УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Синоптик

Какой будет погода на Сочельник и Рождество: где будет -6 градусов, а где +13

Алёна Воронина
23 декабря 2023, 17:37
Украину накроют морозы и налетит сильный ветер, но уже на следующий день погода резко изменится, и в некоторых регионах существенно потеплеет.

Погода, снег, природа
Какой будет погода на Сочельник и Рождество/ unsplash.com

Погода в Украине в канун Рождества, 25 декабря, будет довольно ветреной и морозной. Но на Рождество существенно потеплеет – в некоторых регионах нашего государства температура воздуха даже будет достигать +13 градусов.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко. Она отмечает, что в воскресенье, 24 декабря, в Украине периодически будет идти снег, а в понедельник, 25 декабря, он перейдет в дождь.

видео дня

"Сочельник и Рождество. Какой будет погода? Ветреной, с периодическим снегом, в ночь на Рождество с похолоданием до -2-6 градусов, а днем 25-го декабря существенно потеплеет, до +4+9 градусов, на юге и юго-западе до +10+13 градусов. И днем на Рождество снег перейдет в дождь", – рассказала синоптик.

Диденко предупредила, что 24-25 декабря будет ветрено, порывы западного ветра могут достигать 15-22 метров в секунду.

Погода в Украине 24 декабря
Погода в Украине 24 декабря/ Укргидрометцентр
Погода в Украине 25 декабря
Погода в Украине 25 декабря/ Укргидрометцентр

Погода в Киеве 24-25 декабря

В столице Украины в воскресенье и понедельник, 24 и 25 декабря, ожидается сильный ветер. В воскресенье порой может быть небольшой снег, мокрый снег, температура воздуха будет близкой к нулю.

В ночь на Рождество будет похолодание до -5 градусов. Днем 25 декабря в столице резко потеплеет до +7 градусов и будет дождливо.

Погода в Киеве на две недели
Погода в Киеве на две недели/ meteoprog

Кто такая Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

Погода в Украине

Напомним, ранее синоптик назвал даты сильного похолодания, когда будут морозы, снег и ветер 20 м/с. В Украине ожидается кратковременное похолодание, местами пройдет снег и будет порывистый ветер.

Также раньше синоптик рассказал, пойдет ли снег на Новый год. В Украине погода на Новый год будет теплой, температура воздуха повысится выше 0.

Напомним, ранее синоптики Укргидрометцентра рассказали, какой будет погода в первый месяц 2024 года. В январе температура воздуха будет на 1,5-2 градуса выше нормы. Количество осадков будет в пределах нормы, свидетельствует прогноз погоды.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
погода синоптик Рождество прогноз погоды Сочельник Погода в Украине погода в Киеве Погода на завтра Погода на сегодня погода завтра
Реклама

Главное за день

У Европы остался год: Путин готов развязать новую войну – западные СМИ

У Европы остался год: Путин готов развязать новую войну – западные СМИ

18:54 Мир
"До Киева будут долетать": РФ готовит новый массированный удар дронами — ВСУ

"До Киева будут долетать": РФ готовит новый массированный удар дронами — ВСУ

17:58 Украина
Какой будет погода на Сочельник и Рождество: где будет -6 градусов, а где +13

Какой будет погода на Сочельник и Рождество: где будет -6 градусов, а где +13

17:37 Синоптик
Все главные новости

Последние новости

19:02

Лунный календарь 24 декабря 2023: почему в этот день совсем нельзя плакать

19:01

"Едва хватает": украинская армия не может наступать из-за недостатка боеприпасов - WP

18:54

Почему в щедривках ласточка прилетает зимой: Авраменко объяснил "ошибку"Видео

18:54

У Европы остался год: Путин готов развязать новую войну – западные СМИ

18:00

Путин доволен захваченной территорией в Украине: готов к перемирию - NYT

Запрет участия Трампа в выборах может стать крахом для Байдена – ХараЗапрет участия Трампа в выборах может стать крахом для Байдена – Хара
17:58

"До Киева будут долетать": РФ готовит новый массированный удар дронами — ВСУ

17:37

Какой будет погода на Сочельник и Рождество: где будет -6 градусов, а где +13

17:34

Самый недооцененный продукт из всех: как варить и с чем чечевицу, объяснение как на пальцах

16:56

Грозит сильным отравлением: 10 самых опасных продуктов для собак

Реклама
16:52

Польские фермеры приостановили блокаду: один из КПП на границе разблокирован

16:48

Трамп может "выкрутить" в свою пользу решение суда в Колорадо – Хара

16:46

"Сушки" подпустили ближе к позициям ВСУ: новые детали уничтожения самолетов РФ

15:57

Только люди с "орлиным зрением" найдут кота за 9 секунд: загадка для самых сообразительных

15:56

В ТЦК по электронке и мобилизация за границей: Умеров раскрыл главные изменения

15:52

Украинцев предупреждают об отключении света: кто попадет в списки

15:19

Соседка напала на голивудского актера и хотела задушить его

15:14

"Одна из сторон будет наступать": Дикий прогнозирует изменения на фронте за полгода

14:55

"Мы за покерным столом": в НАТО спрогнозировали исход войны в Украине

14:52

ВСУ "перемололи" россиян вместе с техникой: генерал раскрыл колоссальные потери РФ

14:38

Ассия Ахат похвасталась идеальными формами у елки

Реклама
14:33

Любителям "кипятка" на заметку: дерматолог рассказал как правильно принимать душ и как избежать сухости кожи

13:56

На фронте нашествие мышей: в разведке Британии рассказали о проблемах на передовой

13:40

Риск подтопления метро: эксперт назвал, какие киевские станции под угрозой

13:38

"Мама умерла в Буче": Маричка Падалко рассказала о личной драме Егора Соболева

13:34

На фронте погиб главный судья Киева по боксу Эльчин Мурадов

13:19

Китайский гороскоп на завтра 24 декабря 2023: Тигр - избегайте новых планов, Змея - приютите друзей

12:59

Путин хочет полной оккупации Украины: в ISW раскрыли планы и провалы Кремля

12:30

Как за пять минут засолить красную рыбу: пошаговый рецептВидео

12:29

Три прилета по россиянам: в Токмаке взорвали "полицию" и "администрацию" РФ

12:16

Гороскоп на 2024 год: астролог рассказала прогнозы для каждого знака зодиака

12:06

Кинула и послала: Узелков рассказал, почему не покажет новую избранницу

12:04

Церковный праздник 24 декабря: что не нужно делать на Сочельник

11:28

В Крыму - взрывы, Керченский мост был перекрыт: что происходит

11:22

"Очень громко": в двух городах Украины прогремели мощные взрывы, РФ бьет ракетами

10:55

"Условия будет диктовать РФ": словацкий друг Путина сделал скандальное заявление о войне

10:34

В Эстонии будут выдавать Украине мужчин мобилизационного возраста: предлагают сделку

10:30

Просто объеденье: легендарные печеночные трубочки на Новый год по семейному рецепту

09:57

"Нужно готовиться к худшему": эксперт рассказал, когда ждать новых ударов РФ по Киеву

09:45

Ситуация ухудшается: Россия перехватила инициативу на большей части фронта - NYT

09:13

В РФ истерика из-за сбития трех Су-34 возле Крынок: в ISW рассказали детали

Реклама
09:01

Ночная атака "Шахедов": ПВО сбила все дроны в двух областях Украины

09:01

Кто на самом деле приказал сбить самолет Пригожинамнение

08:35

Украина может получить первую партию F-16 в течение недели - ISW

07:51

Рекордные 886 млрд: Байден подписал оборонный бюджет США со средствами для Украины

06:30

Армения очень быстро восстанавливает свой военный потенциал: в чем причинамнение

05:45

На фронте 5 "горячих" направлений: майор сказал, где самые тяжелые бои

05:10

Эксперты раскрыли оружие, которым уничтожили три новейших российских Су

04:40

"Заводы готовы": Украина сможет обеспечить боеприпасами миллион дронов

04:25

Как варить кофе без турки: хитрому трюку позавидуют опытные баристы

03:50

Почему мужчина "вскочил в гречку": психолог назвала 11 причин супружеской изменыВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Война с Россией
Ядерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая война
Персоны
Роман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новости
Интересное
Оптические иллюзииГоловоломкиТесты по картинке
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Праздники
С днем рождения подругеКалендарь 2023Православный календарь 2023
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять