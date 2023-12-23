Какой будет погода на Сочельник и Рождество: где будет -6 градусов, а где +13

Погода в Украине в канун Рождества, 25 декабря, будет довольно ветреной и морозной. Но на Рождество существенно потеплеет – в некоторых регионах нашего государства температура воздуха даже будет достигать +13 градусов.
Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко. Она отмечает, что в воскресенье, 24 декабря, в Украине периодически будет идти снег, а в понедельник, 25 декабря, он перейдет в дождь.
"Сочельник и Рождество. Какой будет погода? Ветреной, с периодическим снегом, в ночь на Рождество с похолоданием до -2-6 градусов, а днем 25-го декабря существенно потеплеет, до +4+9 градусов, на юге и юго-западе до +10+13 градусов. И днем на Рождество снег перейдет в дождь", – рассказала синоптик.
Диденко предупредила, что 24-25 декабря будет ветрено, порывы западного ветра могут достигать 15-22 метров в секунду.
Погода в Киеве 24-25 декабря
В столице Украины в воскресенье и понедельник, 24 и 25 декабря, ожидается сильный ветер. В воскресенье порой может быть небольшой снег, мокрый снег, температура воздуха будет близкой к нулю.
В ночь на Рождество будет похолодание до -5 градусов. Днем 25 декабря в столице резко потеплеет до +7 градусов и будет дождливо.
Кто такая Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.
Погода в Украине
Напомним, ранее синоптик назвал даты сильного похолодания, когда будут морозы, снег и ветер 20 м/с. В Украине ожидается кратковременное похолодание, местами пройдет снег и будет порывистый ветер.
Также раньше синоптик рассказал, пойдет ли снег на Новый год. В Украине погода на Новый год будет теплой, температура воздуха повысится выше 0.
Напомним, ранее синоптики Укргидрометцентра рассказали, какой будет погода в первый месяц 2024 года. В январе температура воздуха будет на 1,5-2 градуса выше нормы. Количество осадков будет в пределах нормы, свидетельствует прогноз погоды.
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