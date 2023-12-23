Какой будет погода на Сочельник и Рождество: где будет -6 градусов, а где +13

Украину накроют морозы и налетит сильный ветер, но уже на следующий день погода резко изменится, и в некоторых регионах существенно потеплеет.

https://glavred.info/synoptic/kakoy-budet-pogoda-na-sochelnik-i-rozhdestvo-gde-budet-6-gradusov-a-gde-13-10527500.html Ссылка скопирована

Какой будет погода на Сочельник и Рождество/ unsplash.com

Погода в Украине в канун Рождества, 25 декабря, будет довольно ветреной и морозной. Но на Рождество существенно потеплеет – в некоторых регионах нашего государства температура воздуха даже будет достигать +13 градусов.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко. Она отмечает, что в воскресенье, 24 декабря, в Украине периодически будет идти снег, а в понедельник, 25 декабря, он перейдет в дождь.

видео дня

"Сочельник и Рождество. Какой будет погода? Ветреной, с периодическим снегом, в ночь на Рождество с похолоданием до -2-6 градусов, а днем 25-го декабря существенно потеплеет, до +4+9 градусов, на юге и юго-западе до +10+13 градусов. И днем на Рождество снег перейдет в дождь", – рассказала синоптик.

Диденко предупредила, что 24-25 декабря будет ветрено, порывы западного ветра могут достигать 15-22 метров в секунду.

Погода в Украине 24 декабря/ Укргидрометцентр

Погода в Украине 25 декабря/ Укргидрометцентр

Погода в Киеве 24-25 декабря

В столице Украины в воскресенье и понедельник, 24 и 25 декабря, ожидается сильный ветер. В воскресенье порой может быть небольшой снег, мокрый снег, температура воздуха будет близкой к нулю.

В ночь на Рождество будет похолодание до -5 градусов. Днем 25 декабря в столице резко потеплеет до +7 градусов и будет дождливо.

Погода в Киеве на две недели/ meteoprog

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

Погода в Украине

Напомним, ранее синоптик назвал даты сильного похолодания, когда будут морозы, снег и ветер 20 м/с. В Украине ожидается кратковременное похолодание, местами пройдет снег и будет порывистый ветер.

Также раньше синоптик рассказал, пойдет ли снег на Новый год. В Украине погода на Новый год будет теплой, температура воздуха повысится выше 0.

Напомним, ранее синоптики Укргидрометцентра рассказали, какой будет погода в первый месяц 2024 года. В январе температура воздуха будет на 1,5-2 градуса выше нормы. Количество осадков будет в пределах нормы, свидетельствует прогноз погоды.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.