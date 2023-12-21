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Праздничной погоды не будет: синоптик рассказал, пойдет ли снег на Новый год

Ангелина Подвысоцкая
21 декабря 2023, 21:00
В Украине погода на Новый год будет теплой, температура воздуха повысится выше 0.
погода
Прогноз погоды в Украине на Новый год / фото: pexels

Погода в Украине на Новый год будет совсем не новогодней. Подробнее рассказал народный синоптик Станислав Щедрин.

Он отметил, что в Украине на Новый год почти не будет снега. Даже температура будет преимущественно "плюсовой". В то же время в большинстве областей 31 декабря и 1 января будут небольшие дожди, а местами мокрый снег.

"31 декабря и 1 января, по всей стране ожидается относительно теплая погода, температура воздуха будет колебаться в пределах от 0+3 на западе, севере и северо-востоке, и до +2+5 на остальной территории", - написал Щедрин.

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Погода в Украине

Синоптик Наталья Птуха рассказала о том, что Украину накроют мокрый снег и дождь. Она назвала дату мощного циклона. Она отметила, что погодные условия начнут меняться с пятницы, 22 декабря.

Ожидается поступление атмосферного фронта с северо-запада. Синоптик предупредила, что надвигается довольно мощный циклон с центром над Скандинавией и немного над Балтийским морем, который заденет территорию Украины: атмосферный фронт будет продвигаться с Запада в восточном направлении.

Синоптик Наталья Голеня сказала, какой будет погода на Рождество и Новый год. Она предупредила о возможности осадков в виде мокрого снега и дождя на Рождество, 25 декабря. Но температурный фон в этот день будет оставаться таким же.

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