Может сойти большая снежная лавина: в Украину врывается снег и мощный ветер

Синоптики объявили 3 уровень опасности в Закарпатской и Ивано-Франковской областях.

https://glavred.info/synoptic/mozhet-soyti-bolshaya-snezhnaya-lavina-v-ukrainu-vryvaetsya-sneg-i-moshchnyy-veter-10526681.html Ссылка скопирована

Прогноз погоды в Украине на 21 декабря / фото: pexels

Погода в Украине 21 декабря будет местами снежной и дождливой. Синоптики прогнозируют также метель и гололед. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В западных областях порывы ветра будут достигать 20-25 м / с.

В Ивано-Франковской и Закарпатской областях объявлен 3 уровень опасности. Там может сойти большая снежная лавина даже при низких дополнительных нагрузках.

видео дня

Прогноз погоды в Украине на 21 декабря / фото: ventusky

Погода 21 декабря

В Украине 21 декабря будет облачно с прояснениями. Синоптики прогнозируют снег в Закарпатской области и на Прикарпатье. Местами будет дождь и гололедица. В этот день ветер будет юго-западный со скоростью 5-10 м/с. В западных областях могут быть сильные порывы ветра.

"Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем 1-6° тепла, на юге и юго - востоке страны ночью 2-7° тепла, днем 5-10° тепла; в Карпатах ночью 3-8° мороза, днем 0-5° мороза", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +11

По данным meteoprog, 21 декабря в Украине будет дождь и тепло. Самая низкая температура воздуха будет на территории Закарпатской области. Там температура воздуха повысится до 0...+ 6 градусов. Теплее всего будет в Одесской, Николаевской, Херсонской областях и в Крыму. Там температура воздуха повысится до +5...+ 11 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 21 декабря / фото: meteoprog

Погода 21 декабря в Киеве

В Киеве 21 декабря будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день существенных осадков не прогнозируют. В этот день ветер будет юго-западный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура по области ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем 1-6° тепла; в Киеве ночью 1-3° тепла, днем 4-6° тепла", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 21 декабря / фото: meteoprog

Погода в Украине в декабре

В Украине в первый месяц зимы будут дни, когда температура воздуха подскочит до +15 градусов - синоптик назвала "теплые даты" декабря. В начале декабря через территорию Украины будет проходить атмосферный фронт, который приведет к аномальным температурам воздуха.

Синоптик Анатолий Прокопенко дал свой прогноз и рассказал, какой будет погода в декабре 2023. Он утверждает, что вероятность суровых морозов до минус 20 градусов есть, но она "незначительна".

Народный синоптик Станислав Щедрин говорит, что в Украине будет настоящая зимняя сказка в декабре. Он рассказал, какой будет погода на Рождество и Новый год.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.