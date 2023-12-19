Оттепель несет опасность: в каких областях Украины объявлен 3 уровень опасности

Погода в Украине 20 декабря будет местами дождливой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
В Ивано-Франковской и Закарпатской областях объявлен 3 уровень опасности. Там может сойти большая снежная лавина даже при низких дополнительных нагрузках. Все из-за оттепели.
Погода 20 декабря
В Украине 20 декабря будет облачно с прояснениями. Синоптики прогнозируют дождь в северных областях. На дорогах северо-восточных областей будет гололедица. В этот день ветер будет юго-западный со скоростью 5-10 м/с.
"Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем 2-7° тепла; в Карпатах в течение суток около 0°", - говорится в сообщении.
В Украине ударит +11
По данным meteoprog, 20 декабря в Украине будет дождь и тепло. Самая низкая температура воздуха будет на территории Закарпатской области. Там температура воздуха повысится до 0...+ 6 градусов. Теплее всего будет в Одесской, Николаевской, Херсонской областях и в Крыму. Там температура воздуха повысится до +5...+ 11 градусов.
Погода 20 декабря в Киеве
В Киеве 20 декабря будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день прогнозируют небольшой дождь. В этот день ветер будет юго-западный со скоростью 5-10 м/с.
"Температура по области ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем 2-7° тепла; в Киеве ночью 2-4° тепла, днем 5-7° тепла", - сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Украине в декабре
В Украине в первый месяц зимы будут дни, когда температура воздуха подскочит до +15 градусов - синоптик назвала "теплые даты" декабря. В начале декабря через территорию Украины будет проходить атмосферный фронт, который приведет к аномальным температурам воздуха.
Синоптик Анатолий Прокопенко дал свой прогноз и рассказал, какой будет погода в декабре 2023. Он утверждает, что вероятность суровых морозов до минус 20 градусов есть, но она "незначительна".
Народный синоптик Станислав Щедрин говорит, что в Украине будет настоящая зимняя сказка в декабре. Он рассказал, какой будет погода на Рождество и Новый год.
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