Оттепель несет опасность: в каких областях Украины объявлен 3 уровень опасности

В западных областях Украины может сойти большая снежная лавина из-за оттепели.

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Прогноз погоды в Украине на 20 декабря / фото: pexels

Погода в Украине 20 декабря будет местами дождливой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В Ивано-Франковской и Закарпатской областях объявлен 3 уровень опасности. Там может сойти большая снежная лавина даже при низких дополнительных нагрузках. Все из-за оттепели.

Прогноз погоды в Украине на 20 декабря / фото: ventusky

Погода 20 декабря

В Украине 20 декабря будет облачно с прояснениями. Синоптики прогнозируют дождь в северных областях. На дорогах северо-восточных областей будет гололедица. В этот день ветер будет юго-западный со скоростью 5-10 м/с.

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"Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем 2-7° тепла; в Карпатах в течение суток около 0°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +11

По данным meteoprog, 20 декабря в Украине будет дождь и тепло. Самая низкая температура воздуха будет на территории Закарпатской области. Там температура воздуха повысится до 0...+ 6 градусов. Теплее всего будет в Одесской, Николаевской, Херсонской областях и в Крыму. Там температура воздуха повысится до +5...+ 11 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 20 декабря / фото: meteoprog

Погода 20 декабря в Киеве

В Киеве 20 декабря будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день прогнозируют небольшой дождь. В этот день ветер будет юго-западный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура по области ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем 2-7° тепла; в Киеве ночью 2-4° тепла, днем 5-7° тепла", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 20 декабря / фото: meteoprog

Погода в Украине в декабре

В Украине в первый месяц зимы будут дни, когда температура воздуха подскочит до +15 градусов - синоптик назвала "теплые даты" декабря. В начале декабря через территорию Украины будет проходить атмосферный фронт, который приведет к аномальным температурам воздуха.

Синоптик Анатолий Прокопенко дал свой прогноз и рассказал, какой будет погода в декабре 2023. Он утверждает, что вероятность суровых морозов до минус 20 градусов есть, но она "незначительна".

Народный синоптик Станислав Щедрин говорит, что в Украине будет настоящая зимняя сказка в декабре. Он рассказал, какой будет погода на Рождество и Новый год.

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