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Буря усиливается: в Украине затягивается геомагнитный шторм

Ангелина Подвысоцкая
18 декабря 2023, 22:57
Ожидается, что магнитная буря пойдет на спад лишь 21 декабря.
солнце, магнитная буря, погода
В Украине затягивается магнитная буря / фото: pexels

Украину накрыла сильная магнитная буря. Она затягивается, а её влияние стало еще мощнее, чем ожидалось. Об этом сообщает meteoagent.

Согласно графику магнитная буря ворвалась в страну 16 декабря. Ее мощность была на уровне почти 6-ти баллов. 17 декабря мощность шторма повысилась до почти 7-ми баллов.

До 20 декабря включительно мощность геомагнитного шторма будет на том же уровне. 21 декабря сила бури пойдет на спад и опустится сперва до 4 баллов, а потом до минимума.

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магнитная буря
В Украине затягивается магнитная буря / фото: meteoagent

По данным meteoprog, за последние сутки на Солнце произошли 9 вспышек класса С и М. Специалисты считают, что 19 декабря могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 10%. Вероятность вспышек класса Х составляет 1%.

Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 41 солнечное пятно.

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

  • головная боль,
  • головокружение,
  • тошнота,
  • боль в сердце,
  • слабость и сонливость,
  • боль в спине и суставах,
  • повышенное давление,
  • обострение хронических заболеваний.

Что делать при магнитной буре

Для того чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

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