Буря усиливается: в Украине затягивается геомагнитный шторм

Украину накрыла сильная магнитная буря. Она затягивается, а её влияние стало еще мощнее, чем ожидалось. Об этом сообщает meteoagent.
Согласно графику магнитная буря ворвалась в страну 16 декабря. Ее мощность была на уровне почти 6-ти баллов. 17 декабря мощность шторма повысилась до почти 7-ми баллов.
До 20 декабря включительно мощность геомагнитного шторма будет на том же уровне. 21 декабря сила бури пойдет на спад и опустится сперва до 4 баллов, а потом до минимума.
По данным meteoprog, за последние сутки на Солнце произошли 9 вспышек класса С и М. Специалисты считают, что 19 декабря могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 10%. Вероятность вспышек класса Х составляет 1%.
Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 41 солнечное пятно.
Что происходит с человеком во время магнитной бури
Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:
- головная боль,
- головокружение,
- тошнота,
- боль в сердце,
- слабость и сонливость,
- боль в спине и суставах,
- повышенное давление,
- обострение хронических заболеваний.
Что делать при магнитной буре
Для того чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.
Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.
Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.
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