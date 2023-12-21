Весь график красный: в Украине резко усилилась магнитная буря

Магнитная буря в Украине затягивается. Очень сильный геомагнитный шторм продлиться минимум 6 дней.

https://glavred.info/synoptic/ves-grafik-krasnyy-v-ukraine-rezko-usililas-magnitnaya-burya-10526948.html Ссылка скопирована

В Украине сильно затягивается и усиливается магнитная буря / фото: pixabay

Магнитная буря, которая накрыла Украину, очень сильно затягивается и усиливается. Она продлится целых шесть дней. Об этом сообщает meteoagent.

Согласно графику магнитная буря ворвалась в страну 18 декабря. Ее мощность была на уровне почти 7-ми баллов. Таким сильным геомагнитный шторм был целых три дня. Лишь сегодня, 21 декабря буря немного ослабела, её мощность снизилась до 5-ти баллов.

Ожидается, что 22-23 декабря буря вновь усилится до почти 7-ми баллов. Лишь после этого мощность геомагнитного шторма может пойти на спад.

видео дня

В Украине сильно затягивается и усиливается магнитная буря / фото: meteoagent

По данным meteoprog, за последние сутки на Солнце произошли 10 вспышек класса С и М. Специалисты считают, что 22 декабря могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 35%. Вероятность вспышек класса Х составляет 5%.

Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 61 солнечное пятно.

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

головная боль,

головокружение,

тошнота,

боль в сердце,

слабость и сонливость,

боль в спине и суставах,

повышенное давление,

обострение хронических заболеваний.

Что делать при магнитной буре

Для того чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.