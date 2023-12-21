Весь график красный: в Украине резко усилилась магнитная буря

Магнитная буря, которая накрыла Украину, очень сильно затягивается и усиливается. Она продлится целых шесть дней. Об этом сообщает meteoagent.
Согласно графику магнитная буря ворвалась в страну 18 декабря. Ее мощность была на уровне почти 7-ми баллов. Таким сильным геомагнитный шторм был целых три дня. Лишь сегодня, 21 декабря буря немного ослабела, её мощность снизилась до 5-ти баллов.
Ожидается, что 22-23 декабря буря вновь усилится до почти 7-ми баллов. Лишь после этого мощность геомагнитного шторма может пойти на спад.
По данным meteoprog, за последние сутки на Солнце произошли 10 вспышек класса С и М. Специалисты считают, что 22 декабря могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 35%. Вероятность вспышек класса Х составляет 5%.
Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 61 солнечное пятно.
Что происходит с человеком во время магнитной бури
Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:
- головная боль,
- головокружение,
- тошнота,
- боль в сердце,
- слабость и сонливость,
- боль в спине и суставах,
- повышенное давление,
- обострение хронических заболеваний.
Что делать при магнитной буре
Для того чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.
Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.
Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.
Другие новости:
- Оттепель несет опасность: в каких областях Украины объявлен 3 уровень опасности
- Украину накроют мокрый снег и дождь: синоптик назвала дату мощного циклона
- Может сойти большая снежная лавина: в Украину врывается снег и мощный ветер