Аномально теплый январь: какой будет погода в первый месяц 2024 года

В январе температура воздуха будет на 1,5-2 градуса выше нормы. Количество осадков будет в пределах нормы, свидетельствует прогноз погоды.

https://glavred.info/synoptic/anomalno-teplyy-yanvar-kakoy-budet-pogoda-v-pervyy-mesyac-2024-goda-10527107.html Ссылка скопирована

​Какой будет погода в Украине в январе 2024 - прогноз синоптика ​ / Фото: pixabay.com

Погода в Украине в январе 2024 года будет аномально теплой для середины зимы. В среднем, столбики термометров будут опускаться от 0 до 4 градусов мороза. Подробный прогноз погоды озвучили синоптики Укргидрометцентра.

Согласно прогнозу, температура воздуха будет на 1,5-2 градуса выше нормы. Средняя месячная температура в январе 2024 прогнозируется в пределах 0-4 градусов мороза, на Закарпатье, в Крыму, Одесской и Херсонской областях 0-2 градусов тепла.

видео дня

Месячное количество осадков ожидается 32-43 мм (в горах Крыма 77 мм), что в пределах нормы.

В восточных, Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях 35-78 мм (в Карпатах местами 80-100 мм), что несколько больше нормы.

"В январе отмечены сильный ветер, метели, сильный снег, во время оттепелей - гололед, туман", - говорится в сообщении Укргидрометцентра.

Данные многолетних наблюдений свидетельствуют, что средняя месячная температура в январе составляет 0-6 градусов мороза, в Крыму от 1 до 4 градусов тепла.

Абсолютный минимум температуры воздуха составляет 23-27 градусов мороза, в отдельных районах Харьковской, Днепропетровской, Киевской, Сумской областей и Карпатах 38-39 градусов, в Черкасской и Луганской областях местами 40-41,9 градусов мороза.

Абсолютный максимум температуры воздуха составляет 10-18 градусов тепла, в Крыму до 21 градусов тепла, в Черниговской, Сумской областях и в Карпатах местами 8-9 градусов тепла.

Среднее месячное количество осадков составляет 26-55 мм, в Закарпатье до 89 мм, на высокогорье Карпат и Крыма до 125 мм.

Какой будет погода на Новый год и Рождество

Погода в Украине до конца декабря будет преимущественно плюсовой, лишь кое-где ночью температура воздуха будет опускаться ниже нуля.

На Новый год в Украине почти не будет снега. Даже температура будет преимущественно "плюсовой". В то же время в большинстве областей 31 декабря и 1 января будут небольшие дожди, а местами мокрый снег.

22 декабря в Украину придет мощный циклон, который принесет мокрый снег и дождь. Об этом рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.