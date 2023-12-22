Россия массированно атаковала юг Украины: в ВСУ рассказали о попадании

В Одесской области приоритетом захватчиков традиционная была припортовая инфраструктура.

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Россия атаковала Николаевщину / коллаж: Главред, фото: ГСЧС, pexels

Руководитель пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк рассказала, что ночью 22 декабря россияне также атаковали беспилотниками "Shahed" юг Украины.

Гуменюк в эфире телемарафона "Єдині новини" заявила, что ночью защитники неба сбили 17 "Шахедов" в южных областях. В частности, четыре БПЛА были ликвидированы в Херсонской области, а три - в Одесской.

"Основная масса боевой работы пришлась на Николаевскую область. Там было уничтожено 10 дронов. Пытались попасть именно по объектам, которые связаны, в частности, с зерновым коридором. Обломками сбитого дрона повреждено одно зернохранилище", - рассказала Гуменюк. видео дня

В Одесской области приоритетом захватчиков традиционная была припортовая инфраструктура. Там вспыхнул пожар. Ее оперативно ликвидировали сотрудники, привлекать спасателей не пришлось. Люди не пострадали.

Атака РФ по Украине

Напомним, что РФ выпустила по Украине 7400 ракет, уничтожить удалось лишь 1600. Российские оккупанты с начала полномасштабного вторжения атакуют Украину различными ракетами и беспилотниками, отметил Юрий Игнат.

22 декабря РФ атаковала дронами Киев. В нескольких районах столицы обломки упали на жилые дома. Возник пожар, есть пострадавшие. В ГСЧС рассказали о последствиях вражеской атаки на столицу.

Игнат высказался об ударах украинских беспилотников по РФ. Использование "шахедов" собственного производства стало одним из стратегических шагов в украинской оборонке. По словам Игната, важно увеличивать производство собственных дронов.

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