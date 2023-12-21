'Страшное правосудие': в FT спрогнозировали, что будет в случае победы России в войне

Свободное государство может выжить на западе Украины, ссылаются авторы на мнение экс-дипломата из Британии Питера Рикеттса

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Что будет с Украиной, если РФ выиграет / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, pexels

Авторы публикации описали, как могут разворачиваться события в Украине и мире в случае победы России в войне. Россия будет чинить над украинцами "страшное победное" правосудие.

"Это не спекуляции. Это именно то, что россияне уже сделали в Украине: массовые казни, кастрации, изнасилования, пытки и похищения детей. Вспомните списки украинских общественных деятелей, которые были составлены Россией до вторжения, чтобы их "устранили", - отмечается в статье Financial Times.

Атаки украинских партизан вызвали бы новые репрессии со стороны РФ. Еще миллионы украинцев бежали бы на Запад, однако на этот раз - навсегда.

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Свободное государство может выжить на западе Украины, ссылаются авторы на мнение экс-дипломата из Британии Питера Рикеттса. Эта часть Украины может даже вступить в ЕС.

"Путина, кажется, регион не очень беспокоит. Но можно ожидать повторных нападений России, независимо от того, какие "договоры" были подписаны. Россия также постоянно нарушала Минские соглашения после 2014 года. Подвижное российское наступление захватит территорию, когда сможет", - говорится в материале.

Также прогнозируется, что в случае победы Путин будет контролировать около четверти мирового экспорта пшеницы.

Напомним, что РФ не собирается заканчивать войну в Украине. Леонидс Калниньш считает, что страна-агрессор Россия в ближайшее время не собирается заканчивать войну против Украины или менять свои планы по оккупации.

Комбат заявил, что Украина может проиграть войну. Кирилл Верес считает, что победой можно будет считать момент, когда на фронте прекратят гибнуть украинские военные. Украина сейчас не выигрывает, а выживает.

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