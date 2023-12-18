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"Вариантов победы нет": комбат заявил, что Украина может проиграть войну

Ангелина Подвысоцкая
18 декабря 2023, 21:29
Кирилл Верес считает, что война в Украине может закончиться переговорами.
ВСУ
Украина может проиграть в войне / Коллаж: Главред, фото: 115 отдельная бригада Сил территориальной обороны ВСУ, Командование Объединенных Сил ВС Украины

Война в Украине может закончиться переговорами, как это было со многими другими войнами. Пока нет вариантов победы. Об этом заявил командир батальона К-2 54й отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы Кирилл Верес в интервью ТСН.ua.

Он убежден, что Украина сейчас не выигрывает, а выживает. Он даже считает, что Украина может проиграть эту войну.

"Я не знаю, где мы выиграем, не могу этого сказать. Мы выживаем. Это разные вещи — делать, чтобы победить и делать, чтобы не погибнуть. Мы, наверное, сейчас больше относимся ко второму. В моем подразделении все хорошо, дай Бог, чтобы так было у всех. Но если говорим в целом о всей стране, я считаю, что мы проигрываем", — сказал Верес.

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Он говорит, что победой можно будет считать момент, когда на фронте прекратят гибнуть украинские военные.

"Конечно, когда закончится Российская Федерация, когда я буду знать, что они дальше 100 лет на нас не нападут, что не будут воевать мои дети, это важно. Но для меня лично будет победа, когда закончится война и мое подразделение не будет подвергать себя опасности каждый день", — добавил он.

Когда и как закончится война

Первый заместитель министра обороны Украины Алексей Павлюк сделал ошеломительный прогноз и заявил, что в следующем году Украина победит. Он добавил, что у Украины есть вооружение, которое приближает победу ВСУ и не дает оккупантам добиться успеха.

Азербайджанский военный аналитик Агиль Рустамзаде рассказал каким будет окончание войны и назвал 3 сценария. Он считает, что даже после победы Украине стоит быть начеку, ведь РФ может атаковать страну вновь.

Военный эксперт Роман Свитан назвал месяц и сценарий окончания войны в Украине. Он считает, что к концу сентября следующего года закончится война против России ее разгромом.

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