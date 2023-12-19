РФ не собирается заканчивать войну в Украине: командующий ВС Латвии назвал причину

Командующий Вооруженными силами Латвии Леонидс Калниньш считает, что страна-агрессор Россия в ближайшее время не собирается заканчивать войну против Украины или менять свои планы по оккупации.
"России нужна хотя бы минимальная победа. Пока у нее такой победы нет. Это желание связано и с предстоящими выборами, и для того, чтобы мотивировать население поддерживать войну. По непроверенным, но многим источникам информации, примерно 70% населения России поддерживают войну, и мы должны это учитывать", — сказал военный в интервью изданию Настоящее время.
Калниньш отметил, что замораживать или заканчивать войну не выгодно России, но это также не нужно и Украине.
По его словам, боевые действия не будут заморожены до тех пор, пока у России есть возможность мобилизовать своих жителей на фронт. Также Россия уже может поддерживать свою военную индустрию, поэтому Кремль не будет менять планы.
В то же время Вооруженные силы Украины благодаря профессионализму, самоотверженности и силе воли сумели сдержать фронт при очень сложных условиях.
"А перспективы зависят от способности самих украинцев мобилизовать свои ресурсы, но самое главное – насколько сильна будет поддержка Украины от стран Западной Европы и США", – резюмировал командующий Вооруженными силами Латвии.
Замораживание войны в Украине
В стране-агрессоре России боятся "заморозки" войны в Украине и в то же время растерялись из-за того, что российские власти не могут объяснить, что именно будет считаться победой РФ в войне. К такому выводу пришли аналитики американского Института изучения войны.
Военный эксперт портала Defense Express Иван Киричевский рассказал, возможна ли определенная заморозка войны и что будет, если Запад не может поставлять оружие в том количестве, которое нам нужно.
Если развязанная агрессором Россией война против Украины пойдет по сценарию замороженного конфликта, Москва через 6 лет пойдет на прямую вооруженную конфронтации с НАТО. Российские войска могут напасть на страны Балтии – Латвию, Литву и Эстонию. Об этом говорится в исследовании германского общества наружной политики.
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