РФ боится "заморозки" войны в Украине: в ISW назвали причины

У России нет консенсуса относительно того, что именно будет считаться их победой в войне. И поэтому в российском инфопространстве вспыхнуло беспокойство.

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РФ боится "заморозки" войны в Украине/ коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, минобороны РФ

В стране-агрессоре России боятся "заморозки" войны в Украине и в то же время растерялись из-за того, что российские власти не могут объяснить, что именно будет считаться победой РФ в войне.

К такому выводу пришли аналитики американского Института изучения войны (ISW). Они напомнили о заявлении главы МИД России Сергея Лаврова, который говорил, что Запад якобы пытается "заморозить" войну, чтобы выиграть время и перевооружить Украину для будущих атак.

Также аналитики обратили внимание, что подобные мнения высказывали и российские "военные блогеры", которые говорили, что любое "перемирие" или пауза в войне, мол, позволят ВСУ отдохнуть, перевооружиться и возобновить наступление.

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Лавров и несколько "военных блогеров" страны-агрессора России заявляли, что РФ должна продолжать вести активные операции в Украине, а также выражали беспокойство относительно перспективы дальнейшей военной поддержки для Украины со стороны Запада.

В то же время аналитики ISW обратили внимание, что ряд российских "военных блогеров" выражали сильное недовольство тем, что в РФ не могут сформулировать четкие цели войны, и подчеркивали, что российские власти сначала должны сформулировать такие цели, а уже потом обсуждать любую паузу или окончание войны.

"Возобновленное обсуждение гипотетических переговоров подчеркнуло отсутствие у России четко сформулированных военных целей и вызывает значительное беспокойство в провоенном российском информационном пространстве. Некоторые военные блогеры утверждали, что Россия не может даже рассматривать возможность приостановить войну, пока она полностью не захватит четыре оккупированные украинские области, тогда как другие милблогеры выступали за более максималистские цели, такие как захват Одесской и Николаевской областей, в которых Россия пока не присутствует (за исключением небольшого российского присутствия в Николаевской области на Кинбурнском полуострове)", – говорится в отчете Института изучения войны.

В то же время в ISW отмечают, что Россия сейчас переводит свою экономику на военное положение и может использовать любую паузу в войне в свою пользу, чтобы за это время подготовиться к возобновлению агрессии против Украины. Партнеры Украины могут поддерживать ее, ускорять помощь и позволить возобновить маневр на поле боя.

Война в Украине

Ранее сообщалось, что россияне пытаются продвигаться на востоке. Российские оккупанты атакуют украинские позиции на Лимано-Купянском и бахмутском направлениях.

Аналитики Института изучения войны (ISW) сообщили, что армия РФ наступает на шести направлениях в районе Авдеевки. Российские войска якобы захватили всю промзону юго-восточнее Авдеевки и вышли на юго-восточные окраины Авдеевки.

Также аналитики ISW рассказали, что мощный шторм в Черном море повлиял на фронт. Опасная погода в Черном море заставила страну-агрессора Россию вернуть все свои военно-морские корабли и ракетоносцы в пункты базирования.

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