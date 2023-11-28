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Генерал Джонс рассказал, чего не хватило Украине для успешного контрнаступления

Руслана Заклинская
28 ноября 2023, 08:42
Россияне имели возможность подготовиться к контрнаступлению ВСУ и заминировать украинские земли, чтобы остановить продвижение украинцев.
Генерал Джонс рассказал, чего не хватило Украине для успешного контрнаступления
Экс-главнокомандующий НАТО назвал "ключевой элемент", которого не хватило ВСУ во время контрнаступления / Коллаж: Главред, фото: 241 отдельная бригада Сил территориальной обороны ВСУ

Освобождение Украины от оккупантов было связано с большими вызовами и ограничениями, в частности, в плане военной техники и поддержки. Весеннее контрнаступление украинских сил было ограничено в собственной эффективности из-за отсутствия воздушной поддержки, отметил бывший верховный главнокомандующий Объединенных Вооруженных Сил НАТО в Европе Джеймс Л. Джонс в интервью Радио Свобода.

"Весеннему контрнаступлению Украины, начатому в июне, к сожалению, не хватало одного ключевого элемента – воздушной силы. Россияне имели достаточно времени, чтобы заминировать районы, где, по их мнению, будут продвигаться украинские Сухопутные войска", - сказал генерал.

По его словам, недостаточная поддержка в виде авиации замедлила операцию. Ведь россияне, используя этот промежуток времени, имели возможность подготовить новые районы для ограничения военного продвижения ВСУ. Это замедлило ход контрнаступления и усложнило позицию украинских сил.

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В своих высказываниях Джонс также отметил, что попытки Путина захватить всю территорию Украины не удались.

"Если посмотреть на то, что происходит сейчас на поле боя, я не вижу окончательного преимущества ни одной из сторон, за исключением того, что почти нет сомнений в том, что России не удастся захватить Украину как государство", - добавил Джеймс Л. Джонс.

Поддержка Украины

В то же время, он отметил, что поддержка со стороны США была ограниченной с целью не предоставлять Украине оружие, которое могло бы использоваться против России. Это повлекло сложности для украинских войск, поскольку украхнские военные были ограничены в своих действиях.

"Мы были слишком осторожны, чтобы не дать украинцам оружие, которое могло бы нанести удар по России. И таким образом они были вынуждены вести войну со связанной рукой за спиной. Но я думаю, что сейчас люди это понимают, и поставки улучшились, и оборудование поступает быстрее", — сказал он.

Джонс также отметил, что положение с поставками оружия улучшилось, а поставки оборудования происходят быстрее, что указывает на то, что военная поддержка Украины возросла в последнее время.

Напомним, 25 ноября Европейская комиссия решила выделить Украине значительную сумму в размере 50 миллионов евро для восстановления портовой инфраструктуры, поврежденной российскими атаками. Этот шаг направлен на облегчение процесса восстановления морского экспорта агропродукции страны на международном рынке.

Также 7 ноября министр обороны Франции, Себастьян Лекорню, объявил о решении выделить дополнительную помощь Украине. Франция планирует направить 200 миллионов евро на дальнейшие закупки украинской армией французской техники. Эти средства предназначены для Фонда поддержки Украины.

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война в Украине НАТО война России и Украины контрнаступление ВСУ
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