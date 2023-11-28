Генерал Джонс рассказал, чего не хватило Украине для успешного контрнаступления

Освобождение Украины от оккупантов было связано с большими вызовами и ограничениями, в частности, в плане военной техники и поддержки. Весеннее контрнаступление украинских сил было ограничено в собственной эффективности из-за отсутствия воздушной поддержки, отметил бывший верховный главнокомандующий Объединенных Вооруженных Сил НАТО в Европе Джеймс Л. Джонс в интервью Радио Свобода.
"Весеннему контрнаступлению Украины, начатому в июне, к сожалению, не хватало одного ключевого элемента – воздушной силы. Россияне имели достаточно времени, чтобы заминировать районы, где, по их мнению, будут продвигаться украинские Сухопутные войска", - сказал генерал.
По его словам, недостаточная поддержка в виде авиации замедлила операцию. Ведь россияне, используя этот промежуток времени, имели возможность подготовить новые районы для ограничения военного продвижения ВСУ. Это замедлило ход контрнаступления и усложнило позицию украинских сил.
В своих высказываниях Джонс также отметил, что попытки Путина захватить всю территорию Украины не удались.
"Если посмотреть на то, что происходит сейчас на поле боя, я не вижу окончательного преимущества ни одной из сторон, за исключением того, что почти нет сомнений в том, что России не удастся захватить Украину как государство", - добавил Джеймс Л. Джонс.
Поддержка Украины
В то же время, он отметил, что поддержка со стороны США была ограниченной с целью не предоставлять Украине оружие, которое могло бы использоваться против России. Это повлекло сложности для украинских войск, поскольку украхнские военные были ограничены в своих действиях.
"Мы были слишком осторожны, чтобы не дать украинцам оружие, которое могло бы нанести удар по России. И таким образом они были вынуждены вести войну со связанной рукой за спиной. Но я думаю, что сейчас люди это понимают, и поставки улучшились, и оборудование поступает быстрее", — сказал он.
Джонс также отметил, что положение с поставками оружия улучшилось, а поставки оборудования происходят быстрее, что указывает на то, что военная поддержка Украины возросла в последнее время.
Напомним, 25 ноября Европейская комиссия решила выделить Украине значительную сумму в размере 50 миллионов евро для восстановления портовой инфраструктуры, поврежденной российскими атаками. Этот шаг направлен на облегчение процесса восстановления морского экспорта агропродукции страны на международном рынке.
Также 7 ноября министр обороны Франции, Себастьян Лекорню, объявил о решении выделить дополнительную помощь Украине. Франция планирует направить 200 миллионов евро на дальнейшие закупки украинской армией французской техники. Эти средства предназначены для Фонда поддержки Украины.
Читайте также:
- Контрнаступление на Запорожье: ВСУ продвинулись возле Работиного-ISW
- Россияне отступили: ВСУ перешли в контрнаступление и захватили стратегические позиции
- "Первое контрнаступление": Зеленский сделал мощное обращение в день Евромайдана