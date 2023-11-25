Еврокомиссия выделит Украине 50 млн евро: на что пойдут средства

Европейская комиссия выделит Украине 50 миллионов евро на восстановление портовой инфраструктуры, поврежденной в результате российских атак. Этот шаг призван облегчить восстановление морского экспорта агропродукции страны на международном рынке. Об этом Урсула фон дер Ляйен сообщила в письме к президенту Украины Владимиру Зеленскому, которое она обнародовала в Twitter.
Она также отметила важность открытия Украиной Черноморского гуманитарного коридора, который позволил возобновить морской экспорт.
"Несмотря на войну, Украина продолжает кормить мир. В этих усилиях вы можете рассчитывать на ЕС. Мы продолжаем совершенствовать наши "линии солидарности" и предоставим 50 миллионов евро на ремонт вашей портовой инфраструктуры", - написала она.видео дня
Фон дер Ляйен подчеркнула, что эти средства предназначены для оперативного восстановления и модернизации инфраструктуры украинских портов. Она сказала, что эти инвестиции помогут украинским портам вернуться к объемам экспорта, которые были до начала войны.
Президент Еврокомиссии указала, что в октябре текущего года Украина сумела экспортировать 4,6 миллиона тонн зерна, из них 3,6 миллиона тонн отправили морем, а еще 1 миллион тонн – с помощью железной дороги и грузовиков. Это свидетельствует о важности восстановления портовой инфраструктуры для украинского экспорта и укрепления аграрного сектора страны.
Военная помощь Украине
Напомним, 7 ноября министр обороны Франции Себастьян Лекорню объявил о решении оказать дополнительную помощь Украине. Франция выделит 200 миллионов евро для дальнейших закупок украинской армией французской техники. Эти средства будут направлены в Фонд поддержки Украины.
Также, Пентагон объявил о новом пакете военной помощи для Украины в размере 425 миллионов долларов. Эта сумма предусматривает предоставление различных видов поддержки, в частности включает в себя поставку баллистических комплексов к реактивным системам залпового огня (HIMARS) и систем противовоздушной обороны NASAMS.
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