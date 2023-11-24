Нежелание Швейцарии передавать Украине немецкие Leopard 2 противоречит здравому смыслу-СМИ

Но эпизоды, когда Швейцария "боксировала" передачу этих танков другим странам, случались и раньше.

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Швейцария блокирует танки Leopard 2 для Украины / УНИАН, bundeswehr.de

Нежелание правительства Швейцарии передавать Украине немецкие танки Leopard 2A4 противоречит здравому смыслу, хоть и имеет формальную логику, подчеркнули эксперты Defense Express.

СМИ отмечает, что некоторые комплектующие этого танка действительно произведены Швейцарией. В частности - пулеметы, средства связи и защита от оружия массового поражения.

В 2000-х Швейцария модернизировала танки, и набор обновлений оказался еще шире - броня из титанового сплава, система управления огнем, модуль с пулеметом и прочее.

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"Формально швейцарцы имеют право ставить требования относительно того, куда могут быть переданы машины их производства. Хотя это именно тот случай, когда формальная логика может противоречить здравому смыслу", - пишут аналитики.

Впрочем, эпизоды, когда правительство Швейцарии "боксировало" передачу "Леопардов" были и раньше. Аналитики напомнили, как в 2011 году Швейцария продала Канаде 12 таких танков, однако демонтировала башни и системы связи.

"По сути - отдали только шасси, ссылаясь на то, что им эти комплектующие самим нужны. Из чего следует, что система экспортного контроля от швейцарского правительства иногда лежит не только за гранью здравого смысла, но и даже формальной логики также", - заключают эксперты.

Leopard и Швейцария

Еще в апреле швейцарская Ruag AG подала экспортный запрос на перепродажу 96 неработающих танков Leopard 1 A5, которые тогда находились в Италии и нуждались в ремонте.

Однако правительство запрос "развернуло", ссылаясь на нарушение действующего "нейтрального" законодательства, запрещающего продажу военной техники воюющим странам.

В июне появилась информация о намерениях Нидерландов приобрести для Украины нескольких десятков Leopard 1.

Стоит заметить, что Швецарию уже критиковали из-за ее подхода к российско-украинской войне, в частности позиции по передаче Украине оружия. К примеру, страна отклоняла передачу Киеву боеприпасов в Gepard, критически важных для выживания украинской нации в условиях вооруженной агрессии России.

Германия одобрила предоставление Украине 178 танков Leopard 1 еще в феврале 2023 года. Первая партия такой военной помощи должна была прибыть в нашу страну летом этого года, другая часть - в 2024 году.

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