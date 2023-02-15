В Германии сделали резкий выпад в сторону Швейцарии из-за отказа предоставить оружие Украине

В Германии заявляют, что все еще не могут понять, почему решение о реэкспорте было отклонено.

Германия / Википедия, УНИАН

Вицеканцлер Германии Роберт Габек шокирован, что правительство Швейцарии не согласилось передать Украине боеприпасы для зенитной установки Gepard.

Как пишет Spiegel речь идет о прошлогоднем решении Швейцарии отклонить запрос на реэкспорт боеприпасов для зенитной установки Gepard.

"У некоторых стран все еще есть боеприпасы, но не желают поставлять их в Украину по историческим причинам", - сказал Габек.

видео дня

Он отметил, что со Швейцарией ведутся переговоры по данному вопросу. Однако он все еще не может понять, почему решение о реэкспорте было отклонено.

"Мы ведем переговоры со Швейцарией, и я должен сказать очень четко: Я не могу понять, почему Швейцария не предоставляет Украине боеприпасы Gepard", - добавил он.

Стоит отметить, что Швейцария придерживается десятилетий политики нейтралитета. Она не посылает оружие другим странам или организациям.

Напомним, правительство Германии одобрило предоставление Украине 178 боевых современных танков Leopard 1. Первая партия такой военной помощи должна прибыть в нашу страну летом этого года, другая часть – в 2024 году.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц во время заседания немецкого правительства 25 января официально заявил, что Берлин направит Украине 14 танков Leopard 2. Также Германия разрешит другим странам реэкспорт танков Украине.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о количество танков, которые западные партнеры вскоре намерены передать Украине. По его словам, в первой волне помощи от союзников Украина должна получить 120-140 современных западных танков. По его словам, на сегодня танковая коалиция насчитывает уже 12 участников.

Читайте также: