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Швейцария влипла в скандал и запретила трем странам передавать оружие Украине

10 февраля 2023, 19:50
Швейцария уже отклоняла запросы Дании и Германии, которые хотели отправить бронетехнику и боеприпасы швейцарского производства.
Война в Украине, Швейцария
Война в Украине, Швейцария / pixabay, 59 окрема мотопіхотна бригада імені Якова Гандзюка

Швейцария 10 февраля официально запретила Испании реэкспортировать в Украину две зенитные пушки швейцарского производства.

Как пишет Reuters, сегодня Швейцария сообщила, что отклонила запрос Мадрида разрешить Испании реэкспортировать в Украину зенитные пушки швейцарского производства.

"В январе Испания обратилась с просьбой разрешить ей отправить в Украину две 35-мм зенитные установки, так как закон Швейцарии о военных материалах не разрешает экспортировать военные материалы, если страна назначения участвует во внутреннем или международном вооруженном конфликте", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что Швейцария уже отклоняла запросы Дании и Германии, которые хотели отправить бронетехнику и боеприпасы швейцарского производства для помощи Украине.

Напомним, правительство Германии одобрило предоставление Украине 178 боевых современных танков Leopard 1. Первая партия такой военной помощи должна прибыть в нашу страну летом этого года, другая часть – в 2024 году.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц во время заседания немецкого правительства 25 января официально заявил, что Берлин направит Украине 14 танков Leopard 2. Также Германия разрешит другим странам реэкспорт танков Украине.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о количество танков, которые западные партнеры вскоре намерены передать Украине. По его словам, в первой волне помощи от союзников Украина должна получить 120-140 современных западных танков. По его словам, на сегодня танковая коалиция насчитывает уже 12 участников.

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