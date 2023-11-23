УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Жизнь

Правда ли, что кошка видит призраков, когда пугающе смотрит в пустоту

Яна Ставская
23 ноября 2023, 21:43
Истории с кошками и призраками появились не на пустом месте.
Правда ли, что кошка видит призраков, когда пугающе смотрит в пустоту
Кот смотрит в стену - болезнь? / Коллаж: Главред, фото: instagram/amra_murr

Все кошатники иногда замечают, как их кот или кошка смотрит в одну точку и рычит. Это поведение обозлившегося на что-то животного не может нас не пугать, потому многие сочиняют фантастические истории о привидениях, нечисти и духах умерших родственников. Конечно, у этого есть весьма здравое объяснение. Узнавайте на Главреде, почему кошки пугающе смотрят в пустоту.

Иногда домашние питомцы могут странно себя вести из-за охотничьего инстинкта - как только пушистик видит какой-либо мелкий объект, его натура хищника сразу просыпается, все его внимание сосредотачивается на этом объекте.

Почему кот смотрит в одну точку и мяукает

Коты могут заприметить летающие насекомые или мелкие частицы (невидимые для человеческого глаза) в воздухе.

видео дня

Кроме того, это может быть реакцией на странные звуки или движения. Кошка воспринимает их с некоторым чувством опасности.

Испытывающие стресс животные могут таким образом изучать взглядом тени, свое отражение или движение хозяина.

Однако распространенным объяснением, почему кот смотрит в стену, является состояние дремоты или "медитации".

Кошка смотрит в пустоту и шипит

Есть теории, что причиной этому якобы призраки, которые животное может видеть. Такое представление связано с тем, что давным-давно люди считали кошек "проводниками" в потусторонний мир (не исключено, что из-за этой самой поведенческой особенности). Но это только сказки.

Обычно кошки, смотрящие в пустоту, испытывают стресс, страх, могут учуять другого кота или таким путем демонстрируют защитную реакцию от неприятных звуков.

Но это может быть еще и признаком боли и дискомфорта у животного. Если вы замечаете это постоянно, лучше всего обратиться к врачу.

Вас также могут заинтересовать новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
кошка кошки коты интересные новости
Реклама

Главное за день

За минуту - 90 человек: оккупанты жалуются на мощные удары "артой" и FPV-дронами ВСУ на левом берегу

За минуту - 90 человек: оккупанты жалуются на мощные удары "артой" и FPV-дронами ВСУ на левом берегу

20:31 Украина
NYT: Украина входит в зиму с еще более хрупкой энергосистемой, чем год назад

NYT: Украина входит в зиму с еще более хрупкой энергосистемой, чем год назад

19:46 Украина
Третья волна наступления на Авдеевку: РФ атакует город со всех сторон, бросает на "мясо" пехоту

Третья волна наступления на Авдеевку: РФ атакует город со всех сторон, бросает на "мясо" пехоту

18:37 Украина
Все главные новости

Последние новости

21:43

Правда ли, что кошка видит призраков, когда пугающе смотрит в пустоту

21:35

За сколько Галкин готов выступить перед россиянами - росСМИ назвали сумму

20:48

"Несет грешное": Настя Приходько разнесла Фарион с Бенюком и их роль в языковом скандале

20:45

Королевские аутсайдеры: фанаты "поймали" принца Гарри и Меган Маркл в кафе

20:31

За минуту - 90 человек: оккупанты жалуются на мощные удары "артой" и FPV-дронами ВСУ на левом берегу

В случае заморозки войны ракетные удары продолжатся, через 2-3 года она вспыхнет снова – ЗагороднийВ случае заморозки войны ракетные удары продолжатся, через 2-3 года она вспыхнет снова – Загородний
20:10

Он очень вкусный и супер бюджетный: новый рецепт салата на новогодние праздникиВидео

20:09

Как "рождаются" снежинки и почему они неповторимы: ответ вас удивит

20:09

Что делать, чтобы не било током: простые советы спасут жизнь и здоровьеВидео

19:46

NYT: Украина входит в зиму с еще более хрупкой энергосистемой, чем год назад

Реклама
19:22

Не надо молчать: блокирование поляками Украины - это не дружбамнение

18:49

В Белгороде СБУ ликвидировала топ-коллаборанта, сбежавшего в Россию

18:37

Третья волна наступления на Авдеевку: РФ атакует город со всех сторон, бросает на "мясо" пехоту

18:35

Польские фермеры хотят круглосуточно блокировать границу с Украиной до января

18:19

Беглянка-"молчунья" Безрук неожиданно заговорила об Украине

18:14

"У нас заканчивается время": НАТО готовит "военный Шенген" для возможного противостояния России

18:03

Травести-дива Монро показала, как выглядела до операций

18:01

Ликвидация военкора "Россия-24": в РФ заподозрили халатность, ищут виновного и грызутся

17:41

"Засыплет снегом до полуметра": украинцев предупредили о серьезной непогоде в ближайшие дни

17:23

Как часто стирать постельное белье при простуде - эксперт назвал точный ответ

17:19

Лёд тронулся: президент Аргентины предложил Зеленскому провести мирный саммит

Реклама
17:18

Почему собаки лижут руки: что хотят сказать домашние любимцы

16:53

ЕС пошел на уступки Венгрии: дает 900 млн евро в обмен на разблокирование помощи Украине

16:31

"Самые ожесточенные бои за всю войну": началось новое наступление на Авдеевку - Барабаш

16:16

РФ ударила кассетными снарядами по Чернобаевке: есть погибшие и раненые

16:03

Воевали против Украины: Путин лично помиловал двух зэков-каннибалов

15:58

Сбежавший за границу Арестович "проехался" по Украине, похваставшись пейзажами Лондона

15:34

В Украине растет дефицит электроэнергии из-за морозов: Укрэнерго сделало важное заявление

15:13

Головоломка для тех, у кого блестящее зрение: надо за 7 секунд найти лягушку

15:10

Топ-политик из Кремля с женой украли и насильно удочерили 10-месячную девочку из Херсона - ВВС

15:09

Скандальный нардеп Николай Тищенко и его жена Алла Барановская разводятся

15:07

Россияне выводят резервы: стали известны успехи ВСУ на левом берегу Днепра

14:55

Поставки нового украинского оружия на фронт ускорятся: преодолена важная преграда

14:48

"Все войска выведут и будет громкое заявление": назван месяц и год завершения войны в Украине - прогнозВидео

14:46

"Это будет в пользу РФ": аналитик назвал ошибку, которой не должна допустить Украина

14:34

Неплях показала синяки и ссадины и рассказала об абьюзивных отношениях

14:25

Газ продолжает дорожать и исчезает с АЗС в Украине: что известно о кризисе топлива

14:22

Палатный: "Украинская команда" передала разведчикам партию ударных дронов

14:19

В Украине галопом скачут цены на продукты: что будет с ними уже скоро

14:14

Почему спать с кошкой опасно: врачи предупреждают об угрозе

14:08

"Двигается всей своей военной мощью": у Путина в истерике испугались НАТО

Реклама
13:41

Очень легкая закуска за 3 минуты: рецепт на Новый год 2024, который восхитит всех

13:38

Безумная путинистка Чичерина "наехала" на оккупантов из-за ликвидации Полины Меньших

13:36

Осадчая показала трогательные фото с сыновьями

13:27

Россияне накапливают технику и усиливают атаки на Харьковскую область: ВСУ держат оборону

13:27

Популярный музыкальный продюсер назвала лучшую певицу УкраиныВидео

13:22

Оккупанты РФ начали третью волну штурма в районе Авдеевки: в ВСУ раскрыли детали

12:56

Украинский певец потерял на войне двух братьев

12:43

Эксперт пояснил, стоит ли украинцам сильно ожидать помощь от СШАВидео

12:37

Головоломка для "избранных": только гении смогут найти леопарда за 7 секунд

12:31

В Нидерландах на парламентских выборах одержала победу антиевропейская партия: какие угрозы Украине

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Гороскоп
Гороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтра
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиСалаты
Мода и красота
Мода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять