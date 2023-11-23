Правда ли, что кошка видит призраков, когда пугающе смотрит в пустоту

Все кошатники иногда замечают, как их кот или кошка смотрит в одну точку и рычит. Это поведение обозлившегося на что-то животного не может нас не пугать, потому многие сочиняют фантастические истории о привидениях, нечисти и духах умерших родственников. Конечно, у этого есть весьма здравое объяснение. Узнавайте на Главреде, почему кошки пугающе смотрят в пустоту.
Иногда домашние питомцы могут странно себя вести из-за охотничьего инстинкта - как только пушистик видит какой-либо мелкий объект, его натура хищника сразу просыпается, все его внимание сосредотачивается на этом объекте.
Почему кот смотрит в одну точку и мяукает
Коты могут заприметить летающие насекомые или мелкие частицы (невидимые для человеческого глаза) в воздухе.
Кроме того, это может быть реакцией на странные звуки или движения. Кошка воспринимает их с некоторым чувством опасности.
Испытывающие стресс животные могут таким образом изучать взглядом тени, свое отражение или движение хозяина.
Однако распространенным объяснением, почему кот смотрит в стену, является состояние дремоты или "медитации".
Кошка смотрит в пустоту и шипит
Есть теории, что причиной этому якобы призраки, которые животное может видеть. Такое представление связано с тем, что давным-давно люди считали кошек "проводниками" в потусторонний мир (не исключено, что из-за этой самой поведенческой особенности). Но это только сказки.
Обычно кошки, смотрящие в пустоту, испытывают стресс, страх, могут учуять другого кота или таким путем демонстрируют защитную реакцию от неприятных звуков.
Но это может быть еще и признаком боли и дискомфорта у животного. Если вы замечаете это постоянно, лучше всего обратиться к врачу.
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