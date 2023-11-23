'Не думаю, что контрнаступление провалилось': Глава Евросовета оценил успехи Украины

ВСУ заставляют Россию отступать на юге Украины. Глава Евросовета Шарль Мишель подтвердил успехи Украины.

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Шарль Мишель рассказал о прогрессе контрнаступления ВСУ / Коллаж: Главред, фото: Командование Объединенных сил ВСУ, uk.wikipedia.org

Глава Европейского совета, Шарль Мишель, положительно оценил контрнаступление Вооруженных Сил Украины. Политик в интервью Kyiv Independent не согласился с тезисами о том, что контрнаступление ВСУ якобы не достигло своей цели.

"Я не думаю, что это контрнаступление провалилось", - сказал Мишель.

Мишель отметил успехи украинских войск в Черном море, подчеркивая их решающее значение для общей ситуации. По его словам, это большой шаг вперед в правильном направлении, что свидетельствует о стратегическом успехе в отпоре широкомасштабной военной агрессии РФ. Важным элементом, на который обратил внимание глава Евросовета, является прогресс, достигнутый на левом берегу Днепра.

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"Во-первых, чрезвычайно важным является то, как украинская армия достигла огромного прогресса в Черном море. Это большой шаг в правильном направлении. Во-вторых, очень важен недавний прогресс, достигнутый на левом берегу Днепра", - добавил глава Евросовета.

Мишель также согласился с важностью дальнейшей поддержки Украины "большим военным потенциалом".

"Вы абсолютно правы, что нам нужно поддержать Украину большими военными возможностями. Это то, что мы хотим сделать. Например, мы уже подготовили более 30 тысяч солдат и будем делать еще больше", - отметил он.

Председатель Евросовета также заакцентировал на необходимости ускорения и наращивания производства вооружений для передачи его Украине.

Операции в Черном море и на левом берегу Днепра

Напомним, 4 ноября ВСУ совершили атаку на судостроительный завод в Керчи. Во время удара украинским защитникам удалось поразить российский ракетный корабль Аскольд. Этот корабль был сверхновым и еще не был принят в состав флота РФ.

Также 10 ноября в Крыму ГУР потопили два малых десантных корабля Черноморского флота РФ. Атака произошла с участием украинских надводных ударных дронов, которые осуществили успешную операцию в районе бухты узкая на оккупированной территории. Среди затонувших судов - корабль проекта 1176 "Акула" и корабль проекта 11770 "Серна".

Кроме этого, Вооруженным силам Украины удалось создать плацдарм на левом берегу Днепра. Полковник Петр Черник, подчеркнул, что захваченные плацдармы на Левобережье Херсонщины дают возможность украинским войскам укрепить свои позиции. Расширение наступления до Молочного лимана в будущем может отрезать сухопутный коридор до Крыма.

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