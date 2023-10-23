РФ завела первый морской балкер в Мариупольский порт - и это очень плохая новость

Россия пытается изменить военно-логистическую карту и ищет новые пути поставок БК оккупантам на восток и юг Украины.

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Балкер может перевозить оружие для оккупантов / Коллаж Главреда. Фото: Telegram Петра Андрющенко

Россия завела первый морской балкер в Мариупольский порт. Вчера, 22 октября, судно пришвартовали у причала Судоремонтного завода.

Советник мэра города Петр Андрющенко называет это "очень плохой новостью", так как враг начал менять военно-логистическую карту. Именно для этого россияне совершили дноуглубление в Азовском море.

У этого судна класса балкеров есть собственные краны; его полную нагрузку или DWT составляет гораздо более 5 тыс. тонн как в судах класса РМ-3.

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Что именно завез балкер - неизвестно, но Андрющенко считает, что там вряд ли какое-то сырье, учитывая истощенный ресурс уничтоженного Мариуполя. Скорее всего, речь идет о поставках военного характера.

"С другой стороны, это приближает сезон хлопка", - отметил Андрющенко.

Россия ищет новые логистические пути и меняет старые

Известно, что российские оккупанты задумали построить прямое ж/д сообщение с Мариуполем. С этой целью РФ уже восстановил мост через реку Кальмиус.

Таким образом, Россия хочет "перестраховаться" и создать "сухопутную версию" Крымского моста. Но аналитики уверены, что покрыть все его мощности ж/д путям из Таганрога через Мариуполь и Мелитополь в Крым россияне не смогут.

Кроме того, Россия ищет новые места, где могла бы безопасно удерживать военные корабли - подальше от Крыма и украинских морских дронов. Например, представитель ГУР Скибицкий 23 октября подчеркнул, что часть кораблей перейдут "под крыло" порта в оккупированной Абхазии.

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