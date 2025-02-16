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Сотрудничество между Вашингтоном и Москвой: Кулик раскрыл неожиданный сценарий

Юлия Закрепа
16 февраля 2025, 00:10
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Вашингтон может попытаться создать некий буферный пояс с участием России.
Сотрудничество между Вашингтоном и Москвой: Кулик раскрыл неожиданный сценарий
Наладит ли США связь с РФ / коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, скриншот: видео

Ключевые тезисы Кулика:

  • Россия теряет свои позиции в мире
  • Вашингтон также работает над разрывом так называемой оси шиитского сопротивления

В интервью Главреду директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик рассказал, в чем именно на данном этапе может заключаться сотрудничество между Вашингтоном и Москвой.

"Во-первых, они пересматривают политику на Большом Ближнем Востоке. Россия постепенно вытесняется из этого региона: в Сирии она теряет свои позиции, а в Ливии не может закрепиться. То есть, скорее всего, новый Ближний Восток будет без российского политического и военного присутствия", - пояснил Кулик.

Эксперт также отметил, что Вашингтон также работает над разрывом так называемой оси шиитского сопротивления. В зоне риска - Хезболла, а дальше, вероятно, ликвидация хуситов.

"Мы фактически находимся на пороге таких операций. Нельзя исключать возможности нанесения ударов или даже военной операции против Ирана. Чтобы исключить помощь России этому региону, американцы поработают над этим. Во-вторых, стоит вопрос частичной фиксации интересов Китая. Вашингтон может попытаться создать некий буферный пояс с участием России, чтобы сдержать продвижение Китая в Центральной Азии и других регионах. Такая интенсивность китайского присутствия и расширение их интересов пугают США", - добавил Кулик.

Эксперт считает, что с другой стороны, Китай ничего не будет делать, чтобы там закрепиться, то есть он не будет проводить военные операции. Но деньгами, инвестициями и инфраструктурными проектами он пытается проникнуть везде, вплоть до мексикано-американской границы.

Китай, Китай Россия, позиция Китая война в Украине
Какова позиция Китая по войне в Украине / Инфографика: Главред

"Поэтому Китай должен быть сдержанным, а РФ рассматривается как сила, которая может, с одной стороны, быть дружественной Китаю, а с другой - создавать ему конкуренцию. И вбивать клин между Россией и Китаем - это один из постулатов трампизма. В Белом доме воспринимают Китай как большую угрозу, тогда как Россию считают "недоразумением", которое можно или купить, или создать ей трудности, или же, в конце концов, договориться. Сейчас ставку делают именно на возможность "покупки" или договоренности РФ. Если это не сработает, будут искать другие рычаги влияния", - добавил Кулик.

Поэтому всегда существует шанс, когда столкнувшись с невозможностью договоренностей или прогресса в переговорах с Москвой, Трамп развернется на 180 градусов и пойдет в другую сторону, угрожая России.

"Но пока все свидетельствует о готовности сторон войти в большой переговорный трек. И это может произойти в ближайшее время", - отметил Кулик.

Смотрите видео интервью Виталия Кулика Главреду относительно заявлений Трампа о переговорах по войне в Украине:

Переговоры США и РФ - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что в СМИ узнали вероятную дату и место саммита встречи Трампа с Путиным. Саммит президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина может состояться в конце февраля в Саудовской Аравии.

В Кремле серьезно испугались после разговора Трампа и Путина. Российская властная верхушка боится, что россияне будут воспринимать президента США Дональда Трампа как "сильного лидера". Поэтому Кремль поручил медиа подавать телефонный разговор между Трампом и Путиным как дипломатическую победу Кремля.

Стало известно, что Трамп и Путин попытаются достичь прекращения огня до Пасхи или 9 мая. По словам украинского чиновника, Путин "захочет заключить сделку в знаменательный день". Главная цель Путина - создать новую архитектуру безопасности, которая даст России сферу влияния в Европе.

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